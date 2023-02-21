Нідерланди цьогоріч планують долучитись до навчання 30 тис. українських військових
Цього року Нідерланди відправлять до Німеччини ще 230 військових, які долучаться до навчання 30 тис. українських бійців
Про це повідомляє NOS.
"Цього року уряд Нідерландів відправить до Німеччини ще 230 військових для навчання українців. Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та міністр міжнародної торгівлі та розвитку співробітництва Нідердандів Лісьє Шрайнемахер написали до Палати представників, що цього року сприятимуть та долучаться до підготовки загалом 30 000 українських військових", - йдеться у повідомленні.
Перші тридцять нідерландських військових мають бути відправлені у квітні та травні на чотири тижні. Інші двісті в серпні та вересні протягом шести тижнів.
Крім того, нідерландські військовослужбовці протягом року залишаються залученими до навчання українців у Великій Британії.
"Враховуючи масштабну мобілізацію в Росії, підготовка українських військових є важливою для української стійкості", – наголосили нідерландські міністри.
- Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що Нідерланди нададуть Україні 20 тис. снарядів до Leopard 2 і не проти передати танки за згоди Німеччини
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