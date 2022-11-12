Нідерланди виділять додаткові €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням

Про це повідомила міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер.

"Україна готується до суворої зими. Половина систем енергопостачання зруйнована. Українці зіткнуться з виснажливими умовами в найближчі місяці. Нідерланди нададуть додаткові €110 мільйонів (€180 мільйонів загалом) для допомоги з енергопостачанням і житлом цієї зими", - написала вона у твіттері.

11 листопада Нідерланди через Міжнародний фонд передали Україні 100 млн євро.