Нідерланди виділять додаткові €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням
Нідерланди передадуть додаткові 110 млн євро для України на допомогу з електропостачанням і житло для українців
Про це повідомила міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер.
"Україна готується до суворої зими. Половина систем енергопостачання зруйнована. Українці зіткнуться з виснажливими умовами в найближчі місяці. Нідерланди нададуть додаткові €110 мільйонів (€180 мільйонів загалом) для допомоги з енергопостачанням і житлом цієї зими", - написала вона у твіттері.
- 11 листопада Нідерланди через Міжнародний фонд передали Україні 100 млн євро.
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