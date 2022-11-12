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Нідерланди виділять додаткові €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням

12 листопада, 2022 субота
09:43
війна з Росією Нідерланди-Україна

Нідерланди передадуть додаткові 110 млн євро для України на допомогу з електропостачанням і житло для українців

Про це повідомила міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер.

"Україна готується до суворої зими. Половина систем енергопостачання зруйнована. Українці зіткнуться з виснажливими умовами в найближчі місяці. Нідерланди нададуть додаткові €110 мільйонів (€180 мільйонів загалом) для допомоги з енергопостачанням і житлом цієї зими", - написала вона у твіттері.

  • 11 листопада Нідерланди через Міжнародний фонд передали Україні 100 млн євро.

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