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Ніколов: Скандальне розслідування New York Times - "заказуха", щоб підірвати постачання зброї в Україну

15 серпня, 2023 вiвторок
15:37
Суспільство Юрій Ніколов

Стаття New York Times щодо постачання зброї в Україну за нібито завищеними цінами ставить під ризик відносини України з державами, які не хочуть афішувати свою допомогу. Очевидно, що так зване "розслідування" без чітких доказів і фактів більше нагадує історію, написану під диктовку ФСБ

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів журналіст-розслідувач, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов.

"Розслідування New York Times не викликало в мене жодної асоціації з журналістикою. Якби це писали українські журналісти, я би вийшов у публічний простір і сказав, що вони видали дуже примітивну, пошлу заказуху. У гіршому випадку цей матеріал написаний під диктовку ФСБ і спрямований проти України, як держави, що зараз воює з Росією. В статті NYT немає жодної цифри, яка б підтверджувала, що українська приватна компанія везе в Україну зброю за аномально завищеною ціною. Навпаки, ті дані, якими я володію, свідчать про те, що ТОВ "Українська бронетехніка" імпортувала озброєння в Україну в рази дешевше, ніж уповноважені державою спецімпортери, в тому числі компанії Міністерства оборони", - каже він..

За словами Ніколова, ця стаття більше вигідна тим, хто хоче витиснути конкурентів з ринку озброєнь.

"Адже New York Times розповіло американцям про те, що в Україні негаразди з поставками зброї. Натомість компанія "Українська бронетехніка" постачає зброю з країн, які офіційно про це не оголошують в силу різних внутрішньо-політичних обставин. Найгірша підозра - нам підривають відносини з цими державами", - застерігає Ніколов.

На думку журналіста-розслідувача, ця історія не про корупцію, а про державну зраду. В такому "розслідуванні" хочеться побачити підтвердження: якщо дорого, то потрібно називати цифри, факти.

"Дізнатися подробиці неможливо, адже все засекречено. Я не здивуюся, якщо прізвище Пашинського фігурує в якомусь корупційному розслідуванні. Ця людина багато років заробляла свою репутацію, тому може бути і заручником обставин. У даному випадку - це історія не про Пашинського, це напад на поставки зброї в Україну. І це великий ризик", - підсумував Ніколов.

  • Раніше New York Times з посиланням на заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова писала, що у перші тижні широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, коли російська армія наступала на Київ, український уряд потребував зброї, і швидко. Великі поставки НАТО ще не почалися, і країна вкрай потребувала боєприпасів радянського калібру. А близька до Пашинського компанія "Українська бронетехніка" забезпечила критичні надходження зброї та стала найбільшим приватним постачальником Міноборони України.
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