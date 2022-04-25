Німеччина кидається між різними варіантами, позиція Шольца щодо ембарго на газ і нафту з РФ змінювалася кілька разів упродовж тижня, - Краєв

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо



“Позиція ЄС залежить від позиції кожної окремої країни, тобто Європа будувалася на принципах унітарності прийняття рішень і саме тому, ми бачимо на рівні окремих країн більше готовності підтримувати санкції, підтримувати ембарго. Британія про це говорила ще з перших днів війни, Макрон продовжує заявляти, що таке ембарго потрібне і воно буде введено. Ми бачимо позицію Нідерландів, які починають розробляти свої власні свердловини й потроху відмовлятися від російського нафти та газу. Нагадаю, що Нідерланди другі найбільші споживачі російської нафти у світі після Китаю. У Німеччині ми бачимо хаос, як би це не було для нас дивно”, - зауважив Краєв.



Також експерт додав, що в ході агресії Росії проти України українці та українська армія змогли здивувати весь світ - це зруйнувало шаблони, за якими працювала зовнішня політика Німеччини.



“Зараз Німеччина кидається між різними варіантами, протягом одного тижня позиція Шольца мінялась разів три. Вона починалася з позиції, що потрібно п’ять років для того, щоб відмовитись від російського газу і нафти. Потім була позиція, що готові відмовитись від нафти вугілля вже зараз, а від газу за рік. Потім була позиція, що ми від нічого не можемо відмовитися, і це все протягом одного тижня. Від людини, від якої ніхто не очікує більше однієї заяви на місяць. Канцелярія Шольца не може справитися з цим інформаційним потоком, наскільки в неї зруйновані класичні наративи й тому її позиція така”, - пояснив Краєв.



Екс-заступник голови НБУ Олександр Савченко повідомив, що на $1 млрд рашисти знищують нашу інфраструктуру, та $1 млрд ми не отримуємо ВВП



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