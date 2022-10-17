English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Німецькі спецслужби заявили, що Путін нападом на Україну оголосив війну Заходу

Німецькі спецслужби заявили, що Путін нападом на Україну оголосив війну Заходу

17 жовтня, 2022 понедiлок
16:11
війна з Росією Німеччина уряд

Керівники двох найбільших німецьких спецслужб звинуватили російського президента Володимира Путіна в тому, що він нападом на Україну де-факто атакував весь Захід

Про це повідомляє Spiegel.

Глава Федеральної розвідувальної служби (BND) Бруно Каль заявив, що дії Путіна є "оголошенням війни всьому вільному, демократичному світу".

"Тліюче системне суперництво перетворилося на відкриту боротьбу", - заявив президент Відомства із захисту конституції Томас Гальденванг.

Обидва керівники відомств виступили на слуханнях у Бундестазі. Раз на рік парламентський контрольний орган, який зазвичай засідає лише в закритому режимі, збирається публічно і запитує у трьох керівників федеральних розвідувальних служб - BND, Федерального відомства з охорони конституції (BfV) і Служби військової контррозвідки (MAD) - їхню оцінку поточної ситуації, що склалася в країні.

Атака Росії на Україну "змінила правила гри" у всіх сферах політики, пов'язаних з безпекою, заявив керівник BfV Гальденванг.

Це має прямий вплив на внутрішню безпеку Німеччини. У квітні федеральний уряд вислав з країни 40 російських шпигунів.

"Але це далеко не всі", - сказав президент Відомства з питань захисту конституції.

Каль заявив, що напад Путіна на Україну "не став несподіванкою" для BND. Протягом багатьох років його відомство застерігало від застосування Росією сили.

Однак напередодні нападу Росії на Україну 24 лютого чиновники відомства Каля були значно обережнішими в оцінці дій Путіна, ніж, наприклад, спецслужби США чи Великої Британії. Оборонна позиція німецької служби викликала роздратування у партнерів.

У нинішньому конфлікті Каль застеріг від застосування Росією ядерної зброї. Російський президент залишає за собою право піти на цей крок, вважає президент BND. Справа може дійти до застосування "субстратегічної ядерної зброї" на території України, каже він.

Ці дії, за його словами, будуть спрямовані на те, щоб нав'язати Україні продиктований мир. З російського боку не спостерігається жодних ознак готовності до компромісів у можливих переговорах з Україною.

Негативний результат війни в Україні з російської точки зору може "становити екзистенційну загрозу для правління Путіна", сказав Каль. Разом з тим, його служба не має доказів того, що Росія планує використовувати стратегічну або тактичну ядерну зброю.

  • Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
політика
Володимир Путін
Німеччина
Читайте також:
Автор Агія Загребельська
16 жовтня, 2022 неділя
Не хотіли образити Сі . Тепер не хочемо образити Хаменеї
обстріл Києва
17 жовтня, 2022 понедiлок
У Києві росіяни поцілили в житловий будинок: кількість загиблих зросла до чотирьох
Дмитрий Песков
16 жовтня, 2022 неділя
"Буде доведена до кінця", - Пєсков про війну з Україною
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.06
    Купівля 40.06
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 38.36
    Продаж 39.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
17 жовтня
16:37
Оновлено
БПЛА
У Мінреінтеграції розповіли, як українцям уберегтися від бойових безпілотників
16:35
На фото: учасник Євробачення від Кіпру Ендрю Лабмроу
"Євробачення 2023": перша країна вже оголосила свого учасника, який поїде у Ліверпуль
16:33
Новий парламент Болгарії готується надати Україні зброю, - ексміністр оборони Велізар Шаламанов
16:30
багатоповерхівка, забудова, будівництво
Виявляти самовільне будівництво зобов'яжуть місцеву владу, - нардепка Шуляк
16:15
OPINION
Андрій Павлишин
Повернення до авторитарного пекла
16:11
Cоломія Крушельницька
НБУ випустив пам'ятну монету на честь української оперної співачки Соломії Крушельницької
16:06
Ексклюзив
КМДА
У Києві розгорнуть пункти обігріву та електропостачання
16:06
Ексклюзив
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Будь-який конфлікт у світі, де Захід є опонентом, Іран розглядає як вікно можливостей, але в нього є протиріччя і з Росією, - політолог Кулик
16:02
Фото артист Коля Сєрга
"Мій ворог - мерзота": Коля Сєрга відповів емоційним віршем на ранкові обстріли
15:58
Оновлено
обстріл Києва
У Києві росіяни поцілили в житловий будинок: кількість загиблих зросла до чотирьох
15:56
білоруські військові
Росія перекидає до Білорусі 170 танків та 200 бронетранспортерів, - міноборони країни
15:49
Ексклюзив
Незабаром Херсон буде оточений українськими військами, - офіцер Руху Опору "Вільна Україна" Воля
15:43
РФ обстріляла теплоелектростанцію
РФ обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК, поранено трьох людей
15:41
Ексклюзив
Starlink
Термінали Starlik дуже важливі для роботи критичної інфраструктури України, - експерт з кібербезпеки Корсун
15:39
Олексій Резніков
"Поширюють терор і смерть": Резніков закликав світ об'єднатися проти Росії та Ірану
15:19
Ексклюзив
Оленівка - наша Катинь
Україна має ставити ультиматуми щодо Оленівки Росії, а не міжнародним організаціям, - Розенко
15:17
Binance
Binance оголосила про запуск першого індексу, який відслідковує ефективність найбільших криптовалют
15:12
На фото: телеведучий Єгор Гордєєв
"На фото - мій дім": український телеведучий Гордєєв показав, як у його будинок влучив дрон
15:10
безконтактної оплати у наземному транспорті
Укргазбанк виступив партнером у запуску безконтактної оплати у наземному транспорті
15:09
Саломе Зурабішвілі
У Грузії можуть переглянути безвізовий режим з РФ через наплив росіян
15:05
Ексклюзив
Антимонопольний комітет має почати розслідування необґрунтованого подорожчання яєць і спекуляцій на поточній ситуації, - економіст Несходовський
15:03
"Якби не ми, то не працювали б світлофори та були втрачені державні секрети": СБУ про діяльність кіберфронту
"Якби не ми, то не працювали б світлофори та були втрачені державні секрети": СБУ про діяльність кіберфронту
14:58
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін втратив авторитет в азійських країнах, - експерт-міжнародник Данілов
14:53
Кордон з БІлоруссю
Білоруські прикордонники розуміють, що Україна готує не напад, а захист свого кордону, - МВС
14:51
Оновлено
Вибух
На Вінниччині окупанти влучили у об'єкт критичної інфраструктури
14:47
Дмитро Кулеба
Кулеба із бомбосховища закликав ЄС запровадити проти Ірану санкції за постачання РФ безпілотників
14:32
ексгумація Лиман
У деокупованому Лимані ексгумовано 35 військових і 152 цивільних: на багатьох тілах - ознаки насильницької смерті
14:28
Енергодар, Запорізька АЕС
Обстріли підстанцій: в Енергоатомі пояснили нову тактику російського ядерного шантажу
14:27
Денис Монастирський
У МВС пояснили, чому по дронах не варто стріляти з власної зброї
14:24
Петро Порошенко
Порошенко закликає до цільових пекельних санкцій проти Ірану, який постачає Росії дрони-камікадзе
14:24
З одеських портів вийшло 5 суден зі 122,3 тис. тонн української агропродукції
14:23
OPINION
Агія Загребельська
Коронація диктатора Сі
14:21
Ексклюзив
На Кримському мосту зараз працює одна смуга дорожнього полотна, є рух потягів, - член Меджлісу Барієв
14:17
Вибух
Біля Запоріжжя знешкоджують залишки збитих ракет, жителів попередили про можливі вибухи
14:09
Деонтей Вайлдер та Роберт Геленіус (праворуч)
Суперник Вайлдера після поразки нокаутом оголосив про завершення кар'єри
14:04
Ілюстративне фото
Україна здійснює одну з наймасштабніших трансформацій сил оборони з часів Другої світової, - Резніков
14:02
Ракета
На Хмельниччині пролунали вибухи
13:57
ЄС
Уздовж кордону Вірменії з Азербайджаном працюватимуть до 40 експертів ЄС з моніторингу
13:41
Брати Клички
Брати Клички отримають нагороду за мужність від дюссельдорфської організації Heinrich Heine Kreis
13:34
Ексклюзив
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Вступ Білорусі у війну розпочне демонтаж режиму Лукашенка, - політолог Магда
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV