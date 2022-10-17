Німецькі спецслужби заявили, що Путін нападом на Україну оголосив війну Заходу

Про це повідомляє Spiegel.

Глава Федеральної розвідувальної служби (BND) Бруно Каль заявив, що дії Путіна є "оголошенням війни всьому вільному, демократичному світу".

"Тліюче системне суперництво перетворилося на відкриту боротьбу", - заявив президент Відомства із захисту конституції Томас Гальденванг.

Обидва керівники відомств виступили на слуханнях у Бундестазі. Раз на рік парламентський контрольний орган, який зазвичай засідає лише в закритому режимі, збирається публічно і запитує у трьох керівників федеральних розвідувальних служб - BND, Федерального відомства з охорони конституції (BfV) і Служби військової контррозвідки (MAD) - їхню оцінку поточної ситуації, що склалася в країні.

Атака Росії на Україну "змінила правила гри" у всіх сферах політики, пов'язаних з безпекою, заявив керівник BfV Гальденванг.

Це має прямий вплив на внутрішню безпеку Німеччини. У квітні федеральний уряд вислав з країни 40 російських шпигунів.

"Але це далеко не всі", - сказав президент Відомства з питань захисту конституції.

Каль заявив, що напад Путіна на Україну "не став несподіванкою" для BND. Протягом багатьох років його відомство застерігало від застосування Росією сили.

Однак напередодні нападу Росії на Україну 24 лютого чиновники відомства Каля були значно обережнішими в оцінці дій Путіна, ніж, наприклад, спецслужби США чи Великої Британії. Оборонна позиція німецької служби викликала роздратування у партнерів.

У нинішньому конфлікті Каль застеріг від застосування Росією ядерної зброї. Російський президент залишає за собою право піти на цей крок, вважає президент BND. Справа може дійти до застосування "субстратегічної ядерної зброї" на території України, каже він.

Ці дії, за його словами, будуть спрямовані на те, щоб нав'язати Україні продиктований мир. З російського боку не спостерігається жодних ознак готовності до компромісів у можливих переговорах з Україною.

Негативний результат війни в Україні з російської точки зору може "становити екзистенційну загрозу для правління Путіна", сказав Каль. Разом з тим, його служба не має доказів того, що Росія планує використовувати стратегічну або тактичну ядерну зброю.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України

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