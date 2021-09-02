Німецький лоукостер Eurowings виконав перший рейс до України
Німецький лоукостер Eurowings, який входить у Lufthansa Group, здійснив першу посадку у міжнародному аеропорту "Бориспіль"
Про це у Telegram повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.
Згідно з повідомленням, перший літак Airbus A320 лоукостера Eurowings здійснив посадку в міжнародному аеропорту "Бориспіль".
У пресслужбі зазначили, що німецький авіаперевізник став уже четвертою компанією Lufhasa Group, який працює на українському ринку. Іншими трьома є Lufthansa, Swiss International Air Lines та Austrian Airlines.
Авіаперевізник буде виконувати рейси три рази на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницю.
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