Німецький лоукостер Eurowings виконав перший рейс до України

Про це у Telegram повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.



Згідно з повідомленням, перший літак Airbus A320 лоукостера Eurowings здійснив посадку в міжнародному аеропорту "Бориспіль".



У пресслужбі зазначили, що німецький авіаперевізник став уже четвертою компанією Lufhasa Group, який працює на українському ринку. Іншими трьома є Lufthansa, Swiss International Air Lines та Austrian Airlines.



Авіаперевізник буде виконувати рейси три рази на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницю.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb