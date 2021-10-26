Німецький "Вольфсбург" оголосив ім'я нового головного тренера

Про це повідомляє офіційний Twitter "Вольфсбурга".



"Вольфсбург" оголосив про призначення Флоріана Кофельдта на посаду головного тренера команди. Контракт із 39-річним німцем розрахований до 30 червня 2023 року.



Кофельдт замінив на посаді тренера "Вольфсбурга" Марка Ван Боммеля. У цьому сезоні команда йде на дев'ятому місці у чемпіонаті Німеччини, набравши 13 очок.



Останнім місцем роботи Кофельдта був "Вердер". Він очолював бременську команду з 2017 по 2021 рік.

Нагадаємо, 20 жовтня австрійський "Зальцбург" переміг німецький "Вольфсбург" у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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