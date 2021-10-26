Німецький "Вольфсбург" оголосив ім'я нового головного тренера
Флоріан Кофельдт став новим головним тренером німецького "Вольфсбурга"
Про це повідомляє офіційний Twitter "Вольфсбурга".
"Вольфсбург" оголосив про призначення Флоріана Кофельдта на посаду головного тренера команди. Контракт із 39-річним німцем розрахований до 30 червня 2023 року.
Кофельдт замінив на посаді тренера "Вольфсбурга" Марка Ван Боммеля. У цьому сезоні команда йде на дев'ятому місці у чемпіонаті Німеччини, набравши 13 очок.
Останнім місцем роботи Кофельдта був "Вердер". Він очолював бременську команду з 2017 по 2021 рік.
- Нагадаємо, 20 жовтня австрійський "Зальцбург" переміг німецький "Вольфсбург" у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
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