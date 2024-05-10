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Зможуть очищати до 20 тис. м² землі щодня: агрохолдинг "Нібулон" отримав сертифікати на розмінування

10 травня, 2024 п'ятниця
16:31
Економіка
Зміст

Фахівці "Нібулону" успішно пройшли сертифікацію від Центру протимінної діяльності Міністерства оборони України й зможуть розміновувати території

Про це пресслужба агрохолдингу поінформувала у Facebook.

Сертифікат дає право саперам використовувати машини з розмінування, зокрема GCS-200, у процесі очищення українських земель від вибухонебезпечних предметів. Наразі компанія має у розпорядженні дві такі машини, за допомогою яких можна очищати до 20 тис. м² землі щодня. До кінця року таких машин буде чотири.

При цьому в "Нібулоні" розкритикували запроваджений урядом механізм про компенсацію аграріям лише 80% вартості послуг із розмінування, назвавши його економічно необґрунтованим. У компанії вважають, що господарствам вигідніше відмовитися від замінованої землі, ніж нести витрати на розмінування та збитки внаслідок падіння врожайності після введення земель в обіг.

"Малі та середні агровиробники потребують компенсації в розмірі 100% вартості послуг", - наголосили в "Нібулоні".

Директор із взаємодії з органами влади Михайло Різак зазначив, що компанія провела перемовини з аграріями Миколаївщини та з'ясувала, що власники 26 тис. га землі готові до співпраці з "Нібулоном" у разі, якщо роботи з розмінування будуть для аграріїв безоплатними. Це дасть змогу отримати врожай у розмірі понад 1 млн тонн пшениці.

"Розраховуємо на допомогу донорів, адже, фінансуючи розмінування, вони не тільки допомагають нужденним країнам, але й сприяють формуванню цивілізованого ринку комерційних послуг із розмінування в Україні та формують новий ринок кредитування малих та середніх агровиробників щодо відновлення родючості земель та функціонування ринку землі", - підкреслив Різак.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту. Її мають представити влітку.

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
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