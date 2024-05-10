Буду щасливий, якщо емоції знайдуть відгук у душах молоді: режисер Томенко про прем'єру фільму "Будинок "Слово"
Тарас Томенко, режисер фільму "Будинок "Слово", зауважив, що 9 травня відбулася прем'єра художньої кінострічки "Будинок "Слово", робота над якою почалася 10 років тому
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Задум цього фільму вже давно визрів у мені, розповісти історію письменників було важливим, тому я взявся за цю тему. А 10 років тому, коли ми починали роботу над цим фільмом, тоді це було абсолютно не актуально і не комерційно. Однак ми продовжували писати сценарій і нарешті фільм дійшов до глядача, вчора 9 травня була прем'єра. Для мене надзвичайно приємно, що тема Розстріляного відродження стає популярною серед молоді. Вважаю, що ми трохи доклалися до цього", - розказав режисер.
Тарас Томенко зазначив, що кіно – це емоція, тому він буде щасливим, якщо ці емоції знайдуть резонанс у душах молоді, а також, якщо до глядача дійдуть відчуття атмосфери 1920-30 років, відчуття вільного слова, нового мистецтва того часу.
- 20 березня вийшов трейлер художнього фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" про письменників Розстріляного відродження, а в український прокат кінострічка запланована на 9 травня.
- Також Тарас Томенко, режисер фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман", розказав, що у фільмі є все, що потрібно глядачеві. Це буде мандрівка в історію України, в її минуле, в її золотий вік розквіту українського мистецтва, авангарду
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