Буду щасливий, якщо емоції знайдуть відгук у душах молоді: режисер Томенко про прем'єру фільму "Будинок "Слово"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Задум цього фільму вже давно визрів у мені, розповісти історію письменників було важливим, тому я взявся за цю тему. А 10 років тому, коли ми починали роботу над цим фільмом, тоді це було абсолютно не актуально і не комерційно. Однак ми продовжували писати сценарій і нарешті фільм дійшов до глядача, вчора 9 травня була прем'єра. Для мене надзвичайно приємно, що тема Розстріляного відродження стає популярною серед молоді. Вважаю, що ми трохи доклалися до цього", - розказав режисер.



Тарас Томенко зазначив, що кіно – це емоція, тому він буде щасливим, якщо ці емоції знайдуть резонанс у душах молоді, а також, якщо до глядача дійдуть відчуття атмосфери 1920-30 років, відчуття вільного слова, нового мистецтва того часу.