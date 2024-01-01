Норвегія дозволила прямі продажі зброї оборонним органам України

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

"У надзвичайній безпековій ситуації, що склалась у результаті агресивної війни Росії, вкрай важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Підтримка України важлива для безпеки Норвегії та Європи. Ми повинні планувати можливість продовження незаконної агресивної війни. Тому уряд вирішив дозволити прямі продажі зброї та пов’язаної з обороною продукції норвезької оборонної промисловості в Україну", – заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейбе.

Військова підтримка Норвегії була організована відповідно до чотирьох основних механізмів:

пожертвування з власних запасів;

пожертви, отримані через механізми міжнародного співробітництва та фінансування;

пожертви, отримані безпосередньо від оборонної промисловості;

підготовка українських кадрів.

За умови, що експорт відповідає вимогам перевірених потреб і контролю кінцевого споживача, уряд вирішив дозволити прямі продажі норвезької зброї та оборонної продукції органам оборони України.

"Ця зміна означає, що ми разом із нашими союзниками захищаємо фундаментальні інтереси політики безпеки та оборони Норвегії. Уряд використовує низку інструментів для сприяння важливій ролі оборонної промисловості в поточній ситуації політики безпеки", — зазначив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Що означає зміна політики?

Зміна політики означає, що норвезькі компанії можуть звертатися до МЗС за ліцензією на експорт для прямих продажів зброї та оборонної продукції в Україну, пояснює уряд.

У МЗС наголошують, що експортні ліцензії для прямих продажів будуть надаватися для кожного конкретного випадку, а усі заявки будуть ретельно оцінені.

Критерії оцінки заявок:

Прямі продажі зброї та оборонної продукції можуть здійснюватися лише українській владі.

Заявки мають містити документацію та державні гарантії щодо кінцевого використання та кінцевого користувача, а також мають містити положення про реекспорт.

Транспортування та доставка зброї та пов’язаної з обороною продукції має відбуватися безпечними та встановленими логістичними маршрутами.

Заявки оцінюються відповідно до норм експортного контролю Норвегії та зобов’язань країни згідно з міжнародним правом, включаючи угоду ООН про торгівлю зброєю.

Компанії повинні подати заявку на експортну ліцензію в системі електронного ліцензування МЗС.

Раніше Норвегія заявила, що безоплатно передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 млн норвезьких крон (близько $24,4 млн).