Нова військова допомога дозволить Україні захиститися від наступу РФ і сприятиме відвоюванню територій, - Столтенберг

Про це повідомило видання Spiegel.

Столтенберг. заявив, що те, що Україна отримає сотні нових одиниць бронетехніки, бойових машин піхоти, а також танки, матиме величезне значення для країни.

Повідомляється, що ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію.

Читайте також: Україні потрібно істотно більше зброї, у війні настав переломний момент, - Столтенберг

На питання, чи завдає Німеччина шкоди європейській єдності через те, що вона ще не дала згоду на поставку Leopard 2, Столтенберг відповів, що "консультації триватимуть". Він зокрема нагадав, що з початку війни різновиди підтримки постійно змінювалися.

Генсек також підкреслив, що Німеччина є одним із союзників, які найбільше підтримують Україну.

"Артилерія, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, а тепер і бронетранспортери типу Marder: Німеччина справді є лідером у підтримці України в багатьох-багатьох сферах", - сказав він.

18 січня Європарламент закликав канцлера Німеччини Шольца без зволікань надати Україні танки Leopard 2. Чиновники наголосили, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.

На американській авіабазі "Рамштайн" у німецькій землі Рейнланд-Пфальц 20 січня відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України.

На зустрічі в Рамштайні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що нині немає "єдиного підходу до питання надання танків Leopard".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb