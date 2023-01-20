Нова військова допомога дозволить Україні захиститися від наступу РФ і сприятиме відвоюванню територій, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який брав участь у засіданні формату "Рамштайн", привітав повідомлення про нові поставки зброї в Україну
Про це повідомило видання Spiegel.
Столтенберг. заявив, що те, що Україна отримає сотні нових одиниць бронетехніки, бойових машин піхоти, а також танки, матиме величезне значення для країни.
Повідомляється, що ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію.
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На питання, чи завдає Німеччина шкоди європейській єдності через те, що вона ще не дала згоду на поставку Leopard 2, Столтенберг відповів, що "консультації триватимуть". Він зокрема нагадав, що з початку війни різновиди підтримки постійно змінювалися.
Генсек також підкреслив, що Німеччина є одним із союзників, які найбільше підтримують Україну.
"Артилерія, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, а тепер і бронетранспортери типу Marder: Німеччина справді є лідером у підтримці України в багатьох-багатьох сферах", - сказав він.
- 18 січня Європарламент закликав канцлера Німеччини Шольца без зволікань надати Україні танки Leopard 2. Чиновники наголосили, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.
- На американській авіабазі "Рамштайн" у німецькій землі Рейнланд-Пфальц 20 січня відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України.
- На зустрічі в Рамштайні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що нині немає "єдиного підходу до питання надання танків Leopard".
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