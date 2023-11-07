Нові ворожі підрозділи ССО створюють проблеми для ЗСУ з логістикою, - старший лейтенант розповів про ситуацію біля Бахмута
Старший лейтенант ЗСУ, офіцер "Легіону Свободи" Леонід Поляков зазначив, що на Бахмутський напрямок росіяни кинули нові підрозділи ССО, які мають використовуватися для роботи у глибокому тилу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на Бахмутському напрямку непроста. ЗСУ повільно, але просуваються. На напрямку Хромове й Богданівка просування ускладнюється тим, що ворог побудував там доволі серйозну оборону. Річ у тому, що вогневі точки противника розташовані на висотах. Силам оборони важкувато там наступати, але просування є. На напрямку Кліщіївки ворог намагається повернути втрачені позиції, але зазнає великих втрат", - підкреслив Поляков.
За словами офіцера "Легіону Свободи", на Бахмутський напрямок росіяни кинули підрозділи ССО, які мають використовуватися для роботи у глибокому тилу.
"І це свідчить про те, що ворогу не вистачає піхоти й кваліфікованих сил, щоб вести наступальні дії. Ворожі підрозділи ССО намагаються впливати на нашу логістику. Нещодавно ці підрозділи атакували нашу техніку. Саме створювати проблеми з логістикою для ЗСУ намагаються ці підрозділи", - наголосив Поляков.
- Сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич зазначив, що на Бахмутському напрямку ініціатива перебуває на боці Сил оборони.
- Протягом минулої доби на фронті було 78 бойових зіткнень, ворог надалі обстрілює цивільні об'єкти й населені пункти України.
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