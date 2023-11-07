Нові ворожі підрозділи ССО створюють проблеми для ЗСУ з логістикою, - старший лейтенант розповів про ситуацію біля Бахмута

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Бахмутському напрямку непроста. ЗСУ повільно, але просуваються. На напрямку Хромове й Богданівка просування ускладнюється тим, що ворог побудував там доволі серйозну оборону. Річ у тому, що вогневі точки противника розташовані на висотах. Силам оборони важкувато там наступати, але просування є. На напрямку Кліщіївки ворог намагається повернути втрачені позиції, але зазнає великих втрат", - підкреслив Поляков.

За словами офіцера "Легіону Свободи", на Бахмутський напрямок росіяни кинули підрозділи ССО, які мають використовуватися для роботи у глибокому тилу.

"І це свідчить про те, що ворогу не вистачає піхоти й кваліфікованих сил, щоб вести наступальні дії. Ворожі підрозділи ССО намагаються впливати на нашу логістику. Нещодавно ці підрозділи атакували нашу техніку. Саме створювати проблеми з логістикою для ЗСУ намагаються ці підрозділи", - наголосив Поляков.