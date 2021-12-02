Новий абсолютний чемпіон світу Камбосос назвав свій "секрет успіху" в бою з Лопесом за пояси Ломаченка
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос розповів, що йому вдалось "зламати" Теофімо Лопеса ще на прес-конференції у квітні
Про це повідомляє Las Vegas Review-Journal.
Камбосос вважає, що він переміг Лопеса психологічно, коли вони побились на прес-конференції в Атланті.
"Я зламав Лопеса ще на нашій першій прес-конференції у квітні. Психологічно це сталося саме там. Лопес боявся і дуже нервував. Він не думав, що матиме справу з тим, що я йому запропонував. Я безоплатно оселився в його голові і просто продовжував його послаблювати. Я продемонстрував свою упевненість, показав свій характер. Це переважує талант. Я зламав Лопеса. Перед стартовим гонгом я знав, що він мій. Я знав, що Лопес полетить на мене, але я також розумів, що можу зловити його. Мій план на бій був ідеальним", – сказав Джордж Камбосос.
28 листопада Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу та зазнав першої поразки у кар'єрі. В бою проти австралійця він вперше захищав звання абсолютного чемпіона світу, яке здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти Василя Ломаченка.
Сам українець 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.
- Нагадаємо, 28 листопада Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- 2 грудня стало відомо, що Теофімо Лопес звинувачує у поразці від Джорджа Камбососа організатора бою за звання абсолютного чемпіона світу Едді Хірна.
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