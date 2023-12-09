Новопризначений голова Комітету з питань свободи слова Юрчишин пояснив, чому телемарафон не є ефективним

Про це Юрчишин заявив у програмі "Коментар" на ютуб-каналі Еспресо.

Відповідаючи на запитання про те, яким явищем є телемарафон, позитивним або негативним, голова Комітету з питань свободи слова вказав, що "Єдині новини" виявились неефективним рішенням формування інформаційної політики, оскільки переважну кількість новин люди отримують з анонімних телеграм-каналів, а не з марафону. Проте питання, що з цим робити, - теж відкрите.

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На думку Юрчишина, закриття телемарафону наразі не є хорошим варіантом розвитку подій, оскільки немає напрацьованого рішення, що робити далі.