Новорічні закуски: цікаві рецепти до святкового столу
Наближається пора веселощів та радісних зустрічей зі сім'єю, а це означає, що настав час розшукати смачні та найбільш креативні закуски на Новий рік!
Святкова пора наближається, а разом з нею й час для веселих святкувань та новорічних вечірок, наповнених радістю, теплом та чудесами. Одним із важливих аспектів будь-якого святкового заходу є, безсумнівно, стави та закуски.
Святковий стіл збирає рідних та близьких, об'єднуючи їх у спільному святкуванні. Новорічні закуски — це чудова можливість розширити асортимент традиційних страв та порадувати гостей несподіваними та оригінальними стравами. У нашій статті ми розглянемо найкращі та найбільш оригінальні ідеї новорічних закусок, які стануть чудовим доповненням до вашого святкового столу. Від класичних варіантів до креативних та незвичайних страв — ми допоможемо вам підготувати асортимент, який точно запам'ятається вашим гостям та родині.
Закуска на новорічний стіл "Мандаринки"
Інгредієнти:
- куряче філе – 150 г
- сир твердий – 100 г
- курячі яйця – 2 шт.
- майонез або сметана – 50 г
- морква – 3 шт. (середнього розміру)
- часник – 1-2 зубчики
- сіль та перець (за смаком)
- базилік, чорний перець горошком або гвоздика (для подачі)
Покроковий рецепт приготування:
- Відваріть інгредієнти. Спочатку філе, потім моркву та окремо яйця.
- Дрібно нарізаємо готове філе, а сир та яйця подрібнюємо на тертці. Все змішуємо у ємності, додаємо майонез, сіль, перець, а часник пропускаємо через прес. Робимо кружечки подібні до форми мандарину.
- Моркву натираємо на дрібній терці.
- На харчову плівку тонким шаром викладаємо моркву, в середину вкладаємо нашу м’ясну заготовку та скручуємо плівку так, щоб вся начинка була покрита морквою.
- Прикрашаємо листочком базиліка, можна додати горошину чорного перцю. Так робимо зі всіма заготовками. Готово!
Фото: Pinterest
Закуска "Сирні кульки" з крабовими паличками
Інгредієнти:
- крабові палички – 1 пачка
- курячі яйця – 3 шт.
- сир твердий – 50 г
- майонез або сметана – 2 ст. л.
- петрушка – 1 пучок
- сіль (за смаком)
Покроковий рецепт приготування:
- Відваріть курячі яйця круто (10-12 хвилин після закипання).
- Потрібність на терці яйця, сир та крабові палички. Приблизно 1/3 частину натертих крабових паличок відкласти в іншу ємність.
- Зелень промити та нарізати дрібно.
- Яйця, сир та основну частину крабових паличок змішати. Додати зелень, майонез та сіль. Сформуйте кульки діаметром близько 4 см.
- Кульки обваляйте в крабових паличках, які раніше відклали.
- Перед подачею можете прикрасити петрушкою або іншою зеленню. Готово!
Фото: Cook-today
Тарталетки з різними начинками
Інгредієнти:
Для тарталеток з гуакамоле та креветкою:
- тарталетки (пісочні, вафельні або з лавашу)
- креветки очищені - 300 г
- авокадо - 2 шт.
- олія рослинна - 2 ст. л.
- сік одного лайма
- сіль та перець чорний (за смаком)
- часник - 1-2 зубчики
- подрібнений сушений чилі - 1/4 ч. л.
Для тарталеток з крем-сиром та червоною рибою:
- тарталетки (пісочні, вафельні або з лавашу)
- крем-сир – 200 г
- сьомга слабосолена – 150 г
- часник – 1 зубчик
- кріп або інша зелень – 10 г (для подачі)
- сіль (за смаком)
Покроковий рецепт приготування тарталеток з гуакамоле:
- З авокадо видаляємо кісточку та дістаємо всю м’якоть чайною ложкою.
- Перекладаємо авокадо в чашу блендера, додаємо сік лайма, сіль, перець чорний, часник, 1 ложку олії та подрібнюємо.
- У розігріту сковорідку з олією перекладаємо креветки, додаємо сіль та перець чилі. Смажимо до готовності.
- Заповнюємо тарталетки спочатку гуакамоле, зверху ставимо підсмажену креветку. Можна прикрасити кропом або іншою зеленню.
Фото: Колаж Еспресо TV
Покроковий рецепт приготування тарталеток з крем-сиром та червоною рибою:
- Часник пропустіть через прес, а кріп дрібно наріжте.
- Приблизно 50 грамів червоної риби наріжте дуже дрібно. Змішайте її з кропом, часником та крем-сиром. На цьому етапі можете додати сіль, якщо необхідно. Перекладіть у кондитерський мішок (так буде легко начиняти тарталетки, але це не обов’язково).
- Решту сьомги наріжте скибочками, кожен шматочок скрутіть у рулет таким чином, щоб вийшла ніби троянда.
- Заповнюємо тарталетки спочатку сирною начинкою, потім викладаємо сьомгу, трохи втиснувши її в начинку, додаємо кріп. Готово!
Фото: Freepik
Закуска "Ялинка" з листкового тіста та бекону
Інгредієнти:
- листкове тісто – 500 г
- борошно пшеничне – 1 ст. л.
- бекон смужками - 150 г
- куряче яйце – 1 шт.
- сіль – дрібка
- оливки без кісточок або твердий сир (за смаком)
Покроковий рецепт приготування:
- Припиліть робочу поверхню борошном. Викладіть листок тіста та наріжте смужками шириною приблизно 2 см, товщина - 0.4-0.7 мм.
- Смужки бекону наріжте також шириною 2 см. Перекладіть на тісто і злегка притисніть, щоб шари з’єдналися.
- Викладіть тісто з беконом у формі ялинки, ніби складаєте "жабо". Складайте з невеликої ширини та розширюйте донизу.
- Обережно нанизуйте на кухонну дерев’яну шпажку ялинки.
- Деко для випікання застеліть пергаменним папером та перекладіть ялинки.
- Збийте вінчиком яйце з дрібкою солі, кухонним пензликом змастіть цією сумішшю ялинки.
- Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 15-20 хвилин.
- Перед подачею прикрасьте верхівку ялинки оливками або сиром, який попередньо вирізали у формі зірочок.
Смачного!
Фото: Pinterest
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