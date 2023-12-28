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Новорічні закуски: цікаві рецепти до святкового столу

28 грудня, 2023 четвер
12:00
рецепти Новорічні закуски

Наближається пора веселощів та радісних зустрічей зі сім'єю, а це означає, що настав час розшукати смачні та найбільш креативні закуски на Новий рік!

Святкова пора наближається, а разом з нею й час для веселих святкувань та новорічних вечірок, наповнених радістю, теплом та чудесами. Одним із важливих аспектів будь-якого святкового заходу є, безсумнівно, стави та закуски.

Святковий стіл збирає рідних та близьких, об'єднуючи їх у спільному святкуванні. Новорічні закуски — це чудова можливість розширити асортимент традиційних страв та порадувати гостей несподіваними та оригінальними стравами. У нашій статті ми розглянемо найкращі та найбільш оригінальні ідеї новорічних закусок, які стануть чудовим доповненням до вашого святкового столу. Від класичних варіантів до креативних та незвичайних страв — ми допоможемо вам підготувати асортимент, який точно запам'ятається вашим гостям та родині.

Закуска на новорічний стіл "Мандаринки"

Закуска на новорічний стіл «Мандаринки»

Інгредієнти:

  • куряче філе – 150 г
  • сир твердий – 100 г
  • курячі яйця – 2 шт.
  • майонез або сметана – 50 г
  • морква – 3 шт. (середнього розміру)
  • часник – 1-2 зубчики
  • сіль та перець (за смаком)
  • базилік, чорний перець горошком або гвоздика (для подачі)

Покроковий рецепт приготування:

  1. Відваріть інгредієнти. Спочатку філе, потім моркву та окремо яйця.
  2. Дрібно нарізаємо готове філе, а сир та яйця подрібнюємо на тертці. Все змішуємо у ємності, додаємо майонез, сіль, перець, а часник пропускаємо через прес. Робимо кружечки подібні до форми мандарину.
  3. Моркву натираємо на дрібній терці.
  4. На харчову плівку тонким шаром викладаємо моркву, в середину вкладаємо нашу м’ясну заготовку та скручуємо плівку так, щоб вся начинка була покрита морквою.
  5. Прикрашаємо листочком базиліка, можна додати горошину чорного перцю. Так робимо зі всіма заготовками. Готово!

Фото: Pinterest

Закуска "Сирні кульки" з крабовими паличками

Інгредієнти:

  • крабові палички – 1 пачка
  • курячі яйця – 3 шт.
  • сир твердий – 50 г
  • майонез або сметана – 2 ст. л.
  • петрушка – 1 пучок
  • сіль (за смаком)

Покроковий рецепт приготування:

  1. Відваріть курячі яйця круто (10-12 хвилин після закипання).
  2. Потрібність на терці яйця, сир та крабові палички. Приблизно 1/3 частину натертих крабових паличок відкласти в іншу ємність.
  3. Зелень промити та нарізати дрібно.
  4. Яйця, сир та основну частину крабових паличок змішати. Додати зелень, майонез та сіль. Сформуйте кульки діаметром близько 4 см.
  5. Кульки обваляйте в крабових паличках, які раніше відклали.
  6. Перед подачею можете прикрасити петрушкою або іншою зеленню. Готово!

Фото: Cook-today

Тарталетки з різними начинками

Інгредієнти:

Для тарталеток з гуакамоле та креветкою:

  • тарталетки (пісочні, вафельні або з лавашу)
  • креветки очищені - 300 г
  • авокадо - 2 шт.
  • олія рослинна - 2 ст. л.
  • сік одного лайма
  • сіль та перець чорний (за смаком)
  • часник - 1-2 зубчики
  • подрібнений сушений чилі - 1/4 ч. л.

Для тарталеток з крем-сиром та червоною рибою:

  • тарталетки (пісочні, вафельні або з лавашу)
  • крем-сир – 200 г
  • сьомга слабосолена – 150 г
  • часник – 1 зубчик
  • кріп або інша зелень – 10 г (для подачі)
  • сіль (за смаком)

Покроковий рецепт приготування тарталеток з гуакамоле:

  1. З авокадо видаляємо кісточку та дістаємо всю м’якоть чайною ложкою.
  2. Перекладаємо авокадо в чашу блендера, додаємо сік лайма, сіль, перець чорний, часник, 1 ложку олії та подрібнюємо. 
  3. У розігріту сковорідку з олією перекладаємо креветки, додаємо сіль та перець чилі. Смажимо до готовності.
  4. Заповнюємо тарталетки спочатку гуакамоле, зверху ставимо підсмажену креветку. Можна прикрасити кропом або іншою зеленню.

Фото: Колаж Еспресо TV

 Покроковий рецепт приготування тарталеток з крем-сиром та червоною рибою:

  1. Часник пропустіть через прес, а кріп дрібно наріжте.
  2. Приблизно 50 грамів червоної риби наріжте дуже дрібно. Змішайте її з кропом, часником та крем-сиром. На цьому етапі можете додати сіль, якщо необхідно. Перекладіть у кондитерський мішок (так буде легко начиняти тарталетки, але це не обов’язково).
  3. Решту сьомги наріжте скибочками, кожен шматочок скрутіть у рулет таким чином, щоб вийшла ніби троянда.
  4. Заповнюємо тарталетки спочатку сирною начинкою, потім викладаємо сьомгу, трохи втиснувши її в начинку, додаємо кріп. Готово!

Фото: Freepik

Закуска "Ялинка" з листкового тіста та бекону

Інгредієнти:

  • листкове тісто – 500 г
  • борошно пшеничне – 1 ст. л.
  • бекон смужками - 150 г
  • куряче яйце – 1 шт.
  • сіль – дрібка
  • оливки без кісточок або твердий сир (за смаком) 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Припиліть робочу поверхню борошном. Викладіть листок тіста та наріжте смужками шириною приблизно 2 см, товщина - 0.4-0.7 мм.
  2. Смужки бекону наріжте також шириною 2 см. Перекладіть на тісто і злегка притисніть, щоб шари з’єдналися.
  3. Викладіть тісто з беконом у формі ялинки, ніби складаєте "жабо". Складайте з невеликої ширини та розширюйте донизу.
  4. Обережно нанизуйте на кухонну дерев’яну шпажку ялинки.
  5. Деко для випікання застеліть пергаменним папером та перекладіть ялинки.
  6. Збийте вінчиком яйце з дрібкою солі, кухонним пензликом змастіть цією сумішшю ялинки.
  7. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 15-20 хвилин.
  8. Перед подачею прикрасьте верхівку ялинки оливками або сиром, який попередньо вирізали у формі зірочок. 

Смачного!

Фото: Pinterest


 
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