Новорічні закуски: цікаві рецепти до святкового столу

Святкова пора наближається, а разом з нею й час для веселих святкувань та новорічних вечірок, наповнених радістю, теплом та чудесами. Одним із важливих аспектів будь-якого святкового заходу є, безсумнівно, стави та закуски.

Святковий стіл збирає рідних та близьких, об'єднуючи їх у спільному святкуванні. Новорічні закуски — це чудова можливість розширити асортимент традиційних страв та порадувати гостей несподіваними та оригінальними стравами. У нашій статті ми розглянемо найкращі та найбільш оригінальні ідеї новорічних закусок, які стануть чудовим доповненням до вашого святкового столу. Від класичних варіантів до креативних та незвичайних страв — ми допоможемо вам підготувати асортимент, який точно запам'ятається вашим гостям та родині.

Закуска на новорічний стіл "Мандаринки"

Інгредієнти:

куряче філе – 150 г

сир твердий – 100 г

курячі яйця – 2 шт.

майонез або сметана – 50 г

морква – 3 шт. (середнього розміру)

часник – 1-2 зубчики

сіль та перець (за смаком)

базилік, чорний перець горошком або гвоздика (для подачі)

Покроковий рецепт приготування:

Відваріть інгредієнти. Спочатку філе, потім моркву та окремо яйця. Дрібно нарізаємо готове філе, а сир та яйця подрібнюємо на тертці. Все змішуємо у ємності, додаємо майонез, сіль, перець, а часник пропускаємо через прес. Робимо кружечки подібні до форми мандарину. Моркву натираємо на дрібній терці. На харчову плівку тонким шаром викладаємо моркву, в середину вкладаємо нашу м’ясну заготовку та скручуємо плівку так, щоб вся начинка була покрита морквою. Прикрашаємо листочком базиліка, можна додати горошину чорного перцю. Так робимо зі всіма заготовками. Готово!

Фото: Pinterest

Закуска "Сирні кульки" з крабовими паличками

Інгредієнти:

крабові палички – 1 пачка

курячі яйця – 3 шт.

сир твердий – 50 г

майонез або сметана – 2 ст. л.

петрушка – 1 пучок

сіль (за смаком)

Покроковий рецепт приготування:

Відваріть курячі яйця круто (10-12 хвилин після закипання). Потрібність на терці яйця, сир та крабові палички. Приблизно 1/3 частину натертих крабових паличок відкласти в іншу ємність. Зелень промити та нарізати дрібно. Яйця, сир та основну частину крабових паличок змішати. Додати зелень, майонез та сіль. Сформуйте кульки діаметром близько 4 см. Кульки обваляйте в крабових паличках, які раніше відклали. Перед подачею можете прикрасити петрушкою або іншою зеленню. Готово!

Фото: Cook-today

Тарталетки з різними начинками

Інгредієнти:

Для тарталеток з гуакамоле та креветкою:

тарталетки (пісочні, вафельні або з лавашу)

креветки очищені - 300 г

авокадо - 2 шт.

олія рослинна - 2 ст. л.

сік одного лайма

сіль та перець чорний (за смаком)

часник - 1-2 зубчики

подрібнений сушений чилі - 1/4 ч. л.

Для тарталеток з крем-сиром та червоною рибою:

тарталетки (пісочні, вафельні або з лавашу)

крем-сир – 200 г

сьомга слабосолена – 150 г

часник – 1 зубчик

кріп або інша зелень – 10 г (для подачі)

сіль (за смаком)

Покроковий рецепт приготування тарталеток з гуакамоле:

З авокадо видаляємо кісточку та дістаємо всю м’якоть чайною ложкою. Перекладаємо авокадо в чашу блендера, додаємо сік лайма, сіль, перець чорний, часник, 1 ложку олії та подрібнюємо. У розігріту сковорідку з олією перекладаємо креветки, додаємо сіль та перець чилі. Смажимо до готовності. Заповнюємо тарталетки спочатку гуакамоле, зверху ставимо підсмажену креветку. Можна прикрасити кропом або іншою зеленню.

Фото: Колаж Еспресо TV

Покроковий рецепт приготування тарталеток з крем-сиром та червоною рибою:

Часник пропустіть через прес, а кріп дрібно наріжте. Приблизно 50 грамів червоної риби наріжте дуже дрібно. Змішайте її з кропом, часником та крем-сиром. На цьому етапі можете додати сіль, якщо необхідно. Перекладіть у кондитерський мішок (так буде легко начиняти тарталетки, але це не обов’язково). Решту сьомги наріжте скибочками, кожен шматочок скрутіть у рулет таким чином, щоб вийшла ніби троянда. Заповнюємо тарталетки спочатку сирною начинкою, потім викладаємо сьомгу, трохи втиснувши її в начинку, додаємо кріп. Готово!

Фото: Freepik

Закуска "Ялинка" з листкового тіста та бекону

Інгредієнти:

листкове тісто – 500 г

борошно пшеничне – 1 ст. л.

бекон смужками - 150 г

куряче яйце – 1 шт.

сіль – дрібка

оливки без кісточок або твердий сир (за смаком)

Покроковий рецепт приготування:

Припиліть робочу поверхню борошном. Викладіть листок тіста та наріжте смужками шириною приблизно 2 см, товщина - 0.4-0.7 мм. Смужки бекону наріжте також шириною 2 см. Перекладіть на тісто і злегка притисніть, щоб шари з’єдналися. Викладіть тісто з беконом у формі ялинки, ніби складаєте "жабо". Складайте з невеликої ширини та розширюйте донизу. Обережно нанизуйте на кухонну дерев’яну шпажку ялинки. Деко для випікання застеліть пергаменним папером та перекладіть ялинки. Збийте вінчиком яйце з дрібкою солі, кухонним пензликом змастіть цією сумішшю ялинки. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 15-20 хвилин. Перед подачею прикрасьте верхівку ялинки оливками або сиром, який попередньо вирізали у формі зірочок.

Смачного!

Фото: Pinterest