У Києві за тиждень зареєстрували понад 10 тис. випадків захворювання на грип і ГРВІ
У столиці за тиждень зареєстрували 10 657 випадків захворювання на грип, ГРВІ й COVID-19. Це на 11,6% більше, ніж два тижні тому
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Згідно з повідомленням, рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу у 2,2 раза. Наразі цей показник становить 361.
"Загалом у столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 11,6% за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, випадків захворювання в дітей виявлено 6 880 проти 6 228 за минулий тиждень (зростання на 10,5%). Захворюваність серед дорослих змінилась із 3 777 на 3 323 (зростання на 13,7%)", - йдеться у повідомленні.
Діти становлять 64,6% від загальної кількості, тоді як минулого тижня – 65,2%. Захворюваність серед школярів зросла на 16% (зареєстровано 3850 нових випадків).
Порівняно з попереднім тижнем зросла кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 154 особи, зокрема 117 дітей.
Також на COVID-19 захворіли 162 особи, зокрема 15 дітей до 17 років. Госпіталізували 27 осіб, із яких 8 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебувають троє дорослих пацієнти.
Протягом звітного тижня летальних випадків від ускладнень COVID-19 та грипу не зареєстровано, резюмували в КМДА.
- 20 травня повідомлялося, що протягом епідсезону 2023-2024 років 4 715 963 українці захворіли на грип, ГРВІ й COVID-19, що на 38% менше за епідемічний поріг для України.
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