Облікова ставка, курсова стабільність, надійність банківської системи: економіст звинуватив керівництво НБУ в невиконанні головних функцій регулятора

Таку думку Новак висловив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Якщо Банкова в питанні зміни голови НБУ змінить одне прізвище на інше, то це буде просто бездумна заміна однієї людини на іншу. Справа в тому, що за час роботи сьогоднішнього керівника НБУ облікову ставку було доведено до 8%. На початку його роботи облікова ставка становила 6%. Хоча в період коронавірусної кризи всі країни світу обнулили свої облікові ставки, а деякі зробили їх мінусовими. Наше ж керівництво НБУ підіймає облікову ставку і таким чином робить кредитний ресурс у всій банківській системі ще дорожчим для економіки", - пояснив Новак.



За словами Новака, такими діями керівництво НБУ не допомагає країні вийти з економічної кризи, спричиненою пандемією, а навпаки ще більше заганяє український бізнес і громадян у кризову ситуацію.



"Так звана політика плаваючого курсу в кризовій країні це "плавання на дно". Тобто, на девальвацію гривні. Для таких ситуацій і існує НБУ як інституція, яка повинна звести курсову політику, а не просто "пливти за течією", - додав Новак.



Економіст зауважив, що однією з головних функцій НБУ є надійність банківської системи як такої. Зокрема, політика щодо діяльності будь-якого комерційного банку та рефінансування, яке видає Нацбанк, має працювати за чітко прописаними критеріями.



"Діюче керівництво НБУ, як і всі попередні, не виконували три головні функції НБУ. Фактично НБУ і існує, щоб виконувати і контролювати облікову ставку, курсову стабільність та надійність банківської системи країни", - сказав Новак.





Нагадаємо, 22 липня правління НБУ підвищило облікову ставку з 7,5% до 8% річних.