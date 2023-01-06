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Обліт України та Росії перевантажує авіапростір сусідів, - Євроконтроль про проблеми авіації у 2023 році

6 січня, 2023 п'ятниця
00:27
Економіка літаки

Євроконтроль попередив, що 2023 рік може стати найважчим роком за десятиліття для управління перевантаженим повітряним простором регіону

Про це пише Financial Times.

Авіапасажири в Європі зіткнуться з більшими збоями в 2023 році, частково через те, що небо стало більш перевантаженим, ніж зазвичай, після закриття повітряного простору України та Росії.

Наприкінці грудня Євроконтроль попередив, що 2023 рік може стати найважчим роком за десятиліття для управління перевантаженим повітряним простором регіону також тому, що авіакомпанії починають повертатися до графіків польотів, які були до пандемії.

"Ми очікуємо ризик великих затримок в управлінні потоком повітряного руху", - заявили в агентстві.

Затримки повітряного руху були лише частиною коктейлю проблем, які охопили авіакомпанії та аеропорти влітку, коли галузь намагалася впоратися з поверненням масових подорожей після більш ніж двох років обмежень для боротьби з пандемією Covid-19.

Багато великих аеропортів були змушені запровадити обмеження на кількість пасажирів, а авіакомпанії скасували тисячі рейсів після того, як дійшли висновку, що проблеми з кадрами в галузі означають, що вони не зможуть виконувати заплановані розклади.

Війна Росії в Україні ускладнює проблему. За словами Ендрю Чарлтона, керуючого директора консалтингової компанії Aviation Advocacy, через те, що український і російський повітряний простір закритий для європейських авіаліній, лише близько 80 відсотків звичайного повітряного простору доступні для польотів.

Чарльтон сказав, що така скупченість "збільшить тиск на фрагментований повітряний простір", враховуючи, що не було єдиного європейського диспетчера повітряного руху, а літаки керувалися різними національними диспетчерами.

Авіакомпанії давно звинувачують політиків у нездатності повністю реалізувати пропозиції щодо "Єдиного європейського неба" для створення більш ефективної системи управління повітряним рухом.

Євроконтроль заявив, що «тісно співпрацює» з провайдерами аеронавігаційних послуг, авіакомпаніями та аеропортами, щоб спробувати звести затримки до мінімуму, включаючи реорганізацію деяких повітряних просторів і пропозиції щодо зміни маршрутів деяких поїздок.

Очікується, що в результаті цієї роботи прогноз продуктивності на 2023 рік покращиться, повідомили в Євроконтролі.

Також Євроконтроль прогнозує повернення до 92 відсотків рівня повітряного руху в 2019 році завдяки значному відкладеному попиту на подорожі порівняно з 83 відсотками у 2022 році.

Але він попередив, що це швидке відновлення призведе до "великих проблем з точки зору відповідності потужностей до попиту".

Довідково. Євроконтроль (Європейська організація з безпеки аеронавігації) – міжнародна організація, що працює у сфері організації повітряного руху у європейському регіоні. Євроконтроль координує і планує управління повітряним рухом для всієї Європи. Його діяльність охоплює стратегічне і тактичне управління потоками, підготовку диспетчерів, регіональний контроль повітряного простору, а також збір аеронавігаційних податків. Євроконтроль є цивільною організацією, і в цей час налічує 40 держав-членів. Штаб-квартира розташована в Брюсселі.

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транспорт
Європа
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