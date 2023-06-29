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Обмінники, які відмовлятимуться приймати зношені чи "старі" долари, позбавлятимуть ліцензії

29 червня, 2023 четвер
16:24
Економіка хабар, гроші, долари

Усі долари США, випущені з 1914 року, є дійсними, тому обмінники зобов'язані приймати в українців усі купюри. Хто цього не робитиме, може позбутися ліцензії

Про це в інтерв'ю ZN.UA сказав голова Нацбанку Андрій Пишний.

"По-перше, аморально і неприпустимо, особливо в умовах війни, примушувати громадян обмінювати 100 "білих" доларів на 90 "синіх" чи вимагати додаткову комісію. Усі долари США, випущені з 1914 року, є дійсними. "Білі" чи "сині" — вони все одно "зелені". Їхню вартість визначає номінал та обмінний курс. Усе. Ніяких додаткових комісій за обмін справжньої валюти залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску не передбачено", - сказав він.

За його словами, касир не може визначати "на око" стан купюр. Якщо лічильник чи детектор показав справжність купюри, співробітник установи зобов'язаний здійснити обмін.

Також установи не мають права впроваджувати додаткові комісії за валютно-обмінні операції.

"Будь-який "креатив" у тлумаченні позиції НБУ з боку учасників ринку або ігнорування наших вимог призведе до невідворотної й адекватної реакції з боку регулятора. Дуже хочу, щоб мене почули: вигадуючи власні вимоги до банкнот, "малюючи" комісії за неіснуючі послуги, не контролюючи роботи мережі, учасники валютообмінного ринку наражаються на ризик не лише неминучих штрафів, а й анулювання ліцензії", - наголосив Пишний.

За його словами, питання обміну валют – на контролі в НБУ.

  • 20 червня НБУ скасував критерії незначного зношення банкнот іноземної валюти. Повідомляється, що тепер обмінювати можна всі банкноти, які не є сильно зношеними чи пошкодженими. Усі банкноти іноземної валюти, які пройшли перевірку на лічильниках та детекторах, приймаються до обміну.
  • 22 червня ПриватБанк повідомив, що відновив приймання доларів через термінали та почав виконувати нові правила НБУ для обміну валюти.
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