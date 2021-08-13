ОБСЄ заявила про "українських прикордонників і митників", які нібито оглянули російський "гумконвой" під час його відправлення до ОРДЛО

Про це повідомив сайт ОБСЄ.

О 6.23 ранку спостерігачі зафіксували в'їзд конвою до КПП "Донецьк". Вони пройшли митницю та були оглянуті прикордонниками з РФ.

За повідомленням ОБСЄ "три українські прикордонники та два співробітники митної служби супроводжували росіських колег. Вони також здійснили зовнішній огляд транспортних засобів".



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З 12.25 до 12.35 "гумконвой" повертався на територію РФ



За повідомленням ОБСЄ, "три українських прикордонники та два митники були присутні при перевірці".