ОБСЄ заявила про "українських прикордонників і митників", які нібито оглянули російський "гумконвой" під час його відправлення до ОРДЛО
СММ ОБСЄ прозвітувала про нібито присутність українських прикордонників та митників під час провезення "гумконвою" з Росії до ОРДЛО
Про це повідомив сайт ОБСЄ.
О 6.23 ранку спостерігачі зафіксували в'їзд конвою до КПП "Донецьк". Вони пройшли митницю та були оглянуті прикордонниками з РФ.
За повідомленням ОБСЄ "три українські прикордонники та два співробітники митної служби супроводжували росіських колег. Вони також здійснили зовнішній огляд транспортних засобів".
Читайте також: РФ направила "гуманітарні конвої" в ОРДЛО: Україна висловила протест
З 12.25 до 12.35 "гумконвой" повертався на територію РФ
За повідомленням ОБСЄ, "три українських прикордонники та два митники були присутні при перевірці".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.65
Купівля 26.65Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.21Продаж 31.59
- Актуальне
- Важливе