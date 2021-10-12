Обстріл автівки з сім'єю на Київщині: поліція назвала основну версію події
Правоохоронці назвали основну версію інциденту, який стався 12 жовтня у Софіївській Борщагівці під Києвом
Про це повідомляє поліція Київської області.
Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов зазначив, що правоохоронці встановлюють шляхи відходу стрілка.
"При допиті свідків правоохоронці встановили, що люди отримували погрози стосовно цивільно-правових відносин. Наразі - це основна версія слідства, але також є інші", - зауважив він.
Зброя, яку застосував стрілок, за попередніми даними, була переробленою.
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