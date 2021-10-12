Обстріл автівки з сім'єю на Київщині: поліція назвала основну версію події

Про це повідомляє поліція Київської області.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов зазначив, що правоохоронці встановлюють шляхи відходу стрілка.

"При допиті свідків правоохоронці встановили, що люди отримували погрози стосовно цивільно-правових відносин. Наразі - це основна версія слідства, але також є інші", - зауважив він.

Зброя, яку застосував стрілок, за попередніми даними, була переробленою.



Нагадаємо, у селі Софіївська Борщагівка під Києвом невідомий чоловік в камуфляжі розстріляв автомобіль з родиною.

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