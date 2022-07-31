Про це повідомив Центр при РНБО в телеграмі.

На Запоріжжі з 1 серпня для виїзду з тимчасово захопленої частини області в окупаційній комендатурі доведеться брати спецперепустки. Так, росіяни намагаються ускладнити виїзд із окупованої території.

На Херсонщині загрбники брешуть, що область була європейським центром вирощування канабісу, а з приходом РФ наркобізнес ліквідують.

На Донеччині росіяни поширють фейк про те, що начебто "ЗСУ прицільно били по бараках, де утримують полонених українських військових". Також вони пишуть, що українські військові нібито обстріляли колонію, щоб убити військовополонених, котрі почали свідчити.

На Луганщині молодь, неугодну окупантам, утримують у підвалах, де їм "промивають мозок".

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини загарбники приймають документи на отримання російського громадянства за спрощеною проедурою.

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