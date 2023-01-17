Очільник МЗС Австрії закликав "не перегнути палицю" в реагуванні на агресію РФ, у МЗС України запросили його до Дніпра

Про це він повідомив у facebook.

"Цінуємо співробітництво з Австрією, вдячні за підтримку в ООН та ЄС і для розвитку діалогу у зв’язку з цим очікуємо на візит австрійського міністра до України. Зокрема, запрошуємо главу австрійської дипломатії відвідати Дніпро. Там він матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними сорока чотирьох людей, які загинули від ракетного удару Росії по багатоповерхівці. Або тими, близьких яких досі не знайшли під завалами", - написав він.

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Він акцентував, що заклики продовжувати діалог з Росією, поважати її історію та культуру посилюють почуття безкарності кремля, сприймаються ним винятково як запрошення до продовження геноциду українців.

Довідка

Напередодні, у понеділок, 16 січня, як зазначає видання Kronen Zeitung, міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив на конференції французького університету Sciences Po в Парижі, що Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури.

Зокрема за словами Шалленберга, Заходу не слід "перегинати палицю", запровадивши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян.

3 січня стало відомо, що Австрія виступає за припинення війни РФ проти України шляхом переговорів і вважає "цікавою" запропоновану Україною формулу миру.

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