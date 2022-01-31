Очільник МЗС Польщі заявив про ознаки можливого збільшення військової присутності Росії у Білорусі

Про це повідомляє Spiegel.



"Ми навіть спостерігаємо тенденції, які можуть вказувати на те, що в майбутньому ми зіткнемося з нарощуванням російських збройних сил в Білорусі", - заявив Рау.



Він наголосив, що нарощування військ Росії ймовірно відбуватиметься під прикриттям маневрів російських і білоруських військ, запланованих на лютий.

Нагадаємо, крім України, в легенді військових навчань Союзної держави Росії і Білорусі "Союзна рішучість - 2022" кожна з країн - учасниць модельованого конфлікту має по одному відповіднику - з вигаданою назвою, але із тим же розташуванням, що і в реальному житті. Натомість суверенна територія України умовно розподілена між двома державами.

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