Мілітарна демократія та стійкість в часи випробувань: як пройшов День Ідей в Одесі

“Поділитися ідеями, надихнути одне одного, віднайти нові сенси — саме для цього ми проводимо Дні Ідей. Ми прагнемо обʼєднувати місцеві спільноти, щоб їх представники з іще більшим ентузіазмом та енергією реалізовувати нові проєкти, які позитивно впливатимуть на майбутнє України”, — зазначила Юлія Тичківська, виконавча директорка Аспен Інституту Київ.

До повномасштабного вторгнення Фестиваль Ідей був кількаденним заходом в Одесі, який збирав тисячі учасників. Другий рік поспіль організатори проводять Дні Ідей у трьох містах України. Таке рішення вмотивоване і безпековими міркуваннями, і необхідністю підсилення місцевих спільнот.

“Цей формат довів свою ефективність. Водночас, я переконаний, що у майбутньому ми як і раніше, проведемо в Одесі масштабний Фестиваль Ідей. А більшість думок, які звучали на події трансформуються в дії”, — наголосив Єгор Гребенніков, співзасновник Impact Hub Odesa та проєкту Зелений Театр, співвласник порту TIS.

Мілітарна демократія в часи війни

“У нас немає розкоші надміру часу”, — так розпочалася панельна дискусія про особливості демократичного врядування в умовах тривалого збройного протистояння. Швидкі, але ефективні рішення необхідні на всіх рівнях життєдіяльності країни. Під час панельної дискусії спікери розглянули як війна впливає на демократичні інститути, громадянське суспільство та політичну культуру.

Говорили про приклади з історії — Першу та Другу Світові війни, російсько-фінську війну, а також збройну агресію Росії проти України. Особливу увагу приділили питанням збереження демократичних цінностей в умовах військових конфліктів. Важливе місце у панельній дискусії займала тема консолідації суспільства та необхідності участі кожного в обороні країни.

Спікерами панельної дискусії були: Віталій Дейнега, ексзаступник міністра оборони України, засновник “Повернись живим” і “Ukrainian witness”, Антон Дробович, Голова Українського інституту національної пам’яті, Ярослав Юрчишин, Голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова. Юлія Тичківська, виконавча директорка Аспен Інституту Київ, модерувала панельну дискусію.

Панельна дискусія “CASTIGAT RIDENDO MORES: стійкість і гумор в часи війни” розкрила як гумор сприяє стійкості та полегшує подолання важких ситуацій. Спікери панельної дискусії розглянули це поняття з різних перспектив — як спосіб збереження стійкості, розвагу, комунікаційний інструмент. Учасники обговорили фактор доречності тих чи інших жартів та допомогу гумору у збереженні внутрішньої гармонії, підтримці сили духу та плеканні надії навіть у найважчі часи.

У панельній дискусії взяли участь: Олександр Авдєєв, експерт в психоедукаційно-розважальному шоу "Загони", психіатр, лікар-психотерапевт, Наталія Дмитренко, співзасновниця Business Stand Up, Римма Зюбіна, актриса, громадська діячка, Ярослав Лодигін, продюсер, режисер. Розмову модерував Андрій Длігач, голова Advanter Group.

Також у рамках події пройшов дискурсивний форум “Майбутнє Одещини” під час якого всі учасники “Дня Ідей” мали можливість поділитися думками та пропозиціями щодо розвитку регіону. Його важливою частиною стало деконструювання міфів про Одесу.

Еспресо - інформаційний партнер заходу "Дні Ідей".

Дні Ідей — серія заходів, що організовують Аспен Інститут Київ та Impact Hub Odesa і його співзасновник Єгор Гребенніков. Головна мета «Днів Ідей» — зміцнити взаємодію й співробітництво між представниками бізнесу, державного управління, місцевих органів влади, культури, освіти, науки, медіа та інших галузей, а також підтримувати синергію і спільну дію на національному та місцевому рівнях. Під час панельних дискусій на різноманітні теми в рамках Днів Ідей лідери та впливові особистості з різних галузей обмінюються думками та ідеями стосовно найважливіших аспектів розвитку нашого суспільства в умовах екзистенційних загроз.