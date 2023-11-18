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Війна з Росією: хроніка
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Самі лише літаки не змінять ходу війни, - міністр оборони Естонії про ситуацію на фронті

18 листопада, 2023 субота
20:20
Війна з Росією міністр оборони Естонії Ханно Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що самі літаки не змінять ходу війни: Україна, на його думку, насамперед потребує боєприпасів

Про це Певкур заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що "загалом ЗСУ потрібна будь-яка зброя", проте пріоритетність оцінює український Генштаб.  

"Звичайно, вам потрібні насамперед боєприпаси для великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем тощо. Літаки важливі, але літаки самі не змінять хід війни. Зрештою, вам потрібна армія, яка контролює територію. І звільняє її, бо тільки з літаками ви не заберете назад територію", - прокоментував він. 

Очільник естонського міноборони зазначив, що лише 50 країн загальним населенням близько мільярда людей погоджуються надавати Україні зброю для війни з Росією. Тобто це близько однієї сьомої усього населення світу. Це Певкур пояснює тим, що для багатьох країн війна в Україні не є найважливішою темою. Водночас Естонія з цим не згодна: на думку міністра, події в Україні змінять європейську безпекову структуру найближчими роками.

Міністр оборони Естонії також зазначив, що українські військові добре навчилися комбінувати різне озброєння. 

"Я також говорив, що українська армія наразі є чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння - у вас багато військової техніки, і ви повинні адаптуватися для її використання", - сказав Певкур.

На його думку, це є перевагою України у війні з Росією. Також в українських військових краща підготовка. Попри це, міністр наголосив, що Росія має більше військових, тому ЗСУ повинні мати краще оснащення, підготовку та більшу мотивацію. 

  • 30 серпня міністр оборони Естонії Ханно Певкур розповів, що ЄС ще не поставив і половини від обіцяного Україні мільйону снарядів. За його словами, Євросоюз "може зробити більше". 

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Україна
Росія
Естонія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
допомога Україні
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