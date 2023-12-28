Офіцер ЗСУ Лапін пропонує мобілізувати чинних силовиків і молодих пенсіонерів МВС

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

"Я вважаю, що треба наводити лад: чітко розмежувати хто і що має робити, розібратися зі спецобліком. Сьогодні голова Національної поліції виходив і казав, що у них там тільки 100 тис. і вони зайняті, повістки роздавати не будуть і воювати їм нема коли, бо в них багато роботи. Я хочу сказати, що у нас в системі МВС на початок повномасштабного вторгнення було не 100 тис., а 367 тис. особового складу. Розумію, є прикордонники, ДСНС, які працюють нон-стоп, а інші - слідчі, БЕБ (Бюро економічної безпеки України, - ред.), ДБР і так далі. Слухайте, у нас у силових структурах купа народу", - заявив офіцер ЗСУ.

Лапін підкреслив, що також є певна категорія людей, де є десятки тисяч молодих пенсіонерів МВС: "Ті, що на пенсію пішли в 40 років - нормальні, здорові, вони відслужили вже в поліції чи міліції й далі ховаються за спецобліком, водночас левова частина з них навіть не стоїть. Скажіть, будь ласка, ми їх для чого беремо, ми для чого цьогоріч витратили 136 мільйонів на закупівлю нових автозаків? Тут питання, чи вистоїть держава, чи вона буде існувати, а у нас ментів, перепрошую, бережуть".

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Також спецпризначенець підтверджує, що поліціянти мають шукати правопорушників, виконувати оперативну роботу, чергувати на блокпостах та слідкувати за дотриманням ПДР. Він пропонує це делегувати саме жінкам.

"Що на трасі робить три екіпажі здорових мужиків по два чоловіки в кожному? Тому закон про мобілізацію має це врегулювати, але, на превеликий жаль, в цьому законі про поліцію, спецоблік і про все те, що я сказав - ні слова не вказано. Маю велику надію, що між першим і другим читанням знайдеться депутат, який подасть такі правки, щоб це питання потягнути", - підсумував Лапін.

Нардеп VIII скликання додав, що більше силовиків ніж в Україні є лише в Росії та Білорусії.

Демобілізація у 2025 році: умови та критика

25 грудня був зареєстрований законопроєкт з новими правилами мобілізації та нововведеннями, що стосуються військової служби, зокрема демобілізації.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наголосив, що демобілізація може бути реальністю лише за умов відсутності загострення на фронті та наявності кваліфікованих резервістів. "Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше – про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, найголовніше, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити, – зазначив генерал. – Я сподіваюся на те, що все ж таки через 36 місяців ми впораємося із завданням, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах виконують свою роботу. І, звісно, я погоджуюся з тим, що після того, як вони будуть демобілізовані, їм потрібен деякий час для того, щоб відпочити", - повідомив на пресконференції Валерій Залужний.

Згідно з матеріалами АрміяInform, Головнокомандувач ЗСУ має надію, що до 2025 року (36 місяців для людей, що перебувають у війську з початку повномасштабного вторгнення) буде достатньо часу на підготовку кадрів для заміни.

Більшість експертів зазначають, що в Україні потрібно розробити нову стратегію мобілізації, що включатиме чіткі правила та ефективні механізми. Тоді вже можна буде говорити про звільнення зі служби.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко озвучив свою думку з цього приводу в інтерв‘ю Укрінформу: "Мобілізація має бути справедливою. Усі, хто може взяти до рук зброю, мають це зробити зараз або бути готовими зробити це за потреби. Має бути справедливість. Зараз служать стільки-то громадян, а через три роки на їхні місця приходять інші. Поступово всіх треба буде міняти. Якщо ми так зробимо, кожна людина знатиме графік своєї служби. Як варіант, можна навіть повістки надсилати із зазначеною датою призову, наприклад через рік. Тоді людина чітко розумітиме, коли вступить на військову службу, готуватиметься до цього".

Звісно, законопроєкт отримав значну критику. Перед ухваленням на нього ще чекає низка змін та корективів.

Так, Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність", гостро критикувала положення про демобілізацію військових лише після 36 місяців неперервної служби. " Уявляєте собі 3 роки під Бахмутом чи Авдіївкою? А такі підрозділи, які вже 2 роки на нулі та виснажені є, будемо добиватися права на демобілізацію через два роки, якщо військовий весь цей час був не в тилу, а на нулі", - виразила своє обурення депутатка на особистій Facebook-сторінці.