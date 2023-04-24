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OPINION

Океанічна бутафорія Москви. Деякі судна Тихоокеанського флоту пам'ятають ще Брежнєва

Орест Сохар
24 квітня, 2023 понедiлок
14:08
Погляд Орест Сохар

Китай нацьковує кремль на Японію. Північна Корея самотужки вже не справляється

Міністр оборони КНР Лі Шанфу під час візиту до Москви передав Путіну нові завдання від Сі Цзіньпіна. Піднебесна не задоволена, що Шойгу оголює східні кордони, перекидаючи війська та техніку на війну в Україні. Тоді як рашисти повинні посилити угрупування на Курилах й активно дратувати Японію.

Бункерний ще раніше отримав директиву від Сі каламутити воду в Тихому океані. Пекіну так це важливо, що кремль аж почав відриватися від так званої "СВО": після візиту китайського міністра оборони до РФ, Путін так і сказав міністрові оборони Шойгу: розвиток тихоокеанського флоту — задача не менш значуща, ніж війна в Україні.

Пекіну так це важливо, що кремль аж почав відриватися від так званої "СВО": після візиту китайського міністра оборони до РФ, Путін так і сказав міністрові оборони Шойгу: розвиток тихоокеанського флоту — задача не менш значуща, ніж війна в Україні

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Китай створює в тихоокеанському регіоні додаткову точку напруги, окрім Тайваню. Для цього намагається посварити Японію та Московію. Південні Курильські острови — добра для цього нагода. Китай боїться військового зміцнення Японії та повернення під їх контроль Курильських островів у ситуації, коли рашисти весь свій військовий потенціал витрачають на війну проти України.

Японія вважає південні Курильські острови своєю територією. Це донедавна визнавав і Китай, але на початку квітня вперше за 60 років змінив свою позицію: території називає "нейтральними".

Ще до візиту китайського оборонного міністра кремль "несподівано" провів перевірку боєготовності свого Тихоокеанського флоту. Це була своєрідна відповідь Пекіна на спільні навчання флотів США, Японії та Південної Кореї. Аби читач зрозумів всю абсурдність того театрально-бутафорського дійства, наведу декілька фактів від Defense-express.

Ще до візиту китайського оборонного міністра кремль "несподівано" провів перевірку боєготовності свого Тихоокеанського флоту. Це була своєрідна відповідь Пекіна на спільні навчання флотів США, Японії та Південної Кореї

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Середній вік суден рашистського флоту складає 30 років, до його складу входить 31 надводний корабель. По деяких палубах років 50-тому ступав генсек ЦК КПРС Брежнєв.

Тихоокеанський флот РФ поступається за чисельністю значно молодшому флоту Японії, в якого 50 великих кораблів з середнім віком 20 р. Вже не будемо згадувати про US Navy.

Відбити будь-яку атаку російській флотилії буде вкрай складно, бо лише 5 з 31-го корабля мають відповідні засоби протиповітряної оборони. Інші судна в умовах Охотського моря є лише мішенями для авіації будь-якого вірогідного противника РФ у регіоні.

Уся ця океанічна бутафорія потрібна Сі, щоб тримати в тонусі Японію. 

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Формально, Піднебесна тривалий час використовувала для цього Північну Корею. Проте ракетні випробування й агресивні заяви Пхеньяна ще турбують сусідів, але вже не лякають. Особливо після створення воєнного кулака "США-Японія-Південна Корея".

Путін покликаний вдавати здатність розбити в "пух і прах" японську "воєнщину" у відповідь на будь-які її спроби повернути "ісконо японскіє території". Або навіть не за спробу, а й навіть за одну думку про це. Думаю, Китай нарізав для рашистів ще якихось задач, — незабаром дізнаємося.

Чим більшу кількість конфліктів нагуляє фюрер, тим менше буде охочих бачити його в кремлі.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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