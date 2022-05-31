Про це повідомляє Anadolu.

"Останнім часом знову окреслилася тенденція до діалогу. Ми також виступаємо за діалог. Наслідки війни, особливо для України, дуже відчутні. Туреччина прагне відновлення очних переговорів Росії та України, у тому числі на рівні лідерів держав", - сказав Чавушоглу.

Він додав, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров прибуде 8 червня до Туреччини, і серед інших питань обговорюватиметься тема "формування коридору безпеки" для розблокування українських портів та постачання пшениці Чорним морем.

29 березня українська делегація на переговорах з Росією в Стамбулі запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.

20 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що кремль передав Україні свій проєкт договору між країнами, який було напрацьовано в результаті двосторонніх переговорів.

15 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скептично висловився щодо можливої домовленості з РФ про припинення вогню та заявив, що Київ не дозволить дипломатії продовжувати страждання українців.

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