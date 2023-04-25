Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".



"На цій війні у росіян з бронетехнікою якось взагалі не задалось. Спочатку їм не вдалось танковими колонами пробитись до Києва. Потім в них нічого не вийшло реалізувати за допомогою техніки на Херсонщині. Тому і зараз в них мало що виходить. Вони не можуть використати свою перевагу у техніці", - пояснив Волохов.

Командир підрозділу розвідників Terra додав, що росіяни дуже обережно використовують техніку на Бахмутському напрямку.



"Бої за Бахмут - це героїчна історія протистояння піхоти. Дійсно в росіян є техніка на цьому напрямку. Проте вони намагаються дуже обережно її використовувати. Оскільки, як тільки ми виявляємо їхню техніку, вони відразу її втрачають. Знову ж таки, жодної ефективності від їхньої переваги в техніці у росіян немає", - додав він.