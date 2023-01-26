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Окупанти, імовірно, готують провокації на Запоріжжі: поширюють "попередження про обстріли ЗСУ", - мер Мелітополя

26 січня, 2023 четвер
13:01
війна з Росією

На тимчасово окупованій території Запорізької області рашисти, імовірно, готують провокації, поширюють "попередження про обстріли Збройних Сил України"

Про це інформує місткий голова Мелітополя Іван Федоров.

Станом на 26 січня російська армія посилює провокацій на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Мер Федоров пише, що рашисти наслідують "донецький сценарій" та залякують мирних жителів можливими ракетними ударами Збройних Сил України. Зокрема поширюють псевдопопередження про обстріли у пропагандистських соціальних мережах.

"У Мелітополі через кожні 100 метрів розставили військових, які зупиняють авто і перехожих, перевіряють документи та телефони, попереджаючи про загрозу з боку ЗСУ", - пише очільник міста.

Крім того, у селищі Мирне Мелітопольського району до 30 січня закрили школу, окупанти говорять, що ці методи для "захисту дітей від ударів Збройних Сил України".

Федоров не виключає, що російські окупанти поширюють дезінформацію, бо готують провокації, аби змусити українців не чекати, а боятись ЗСУ, виправдати терор в окупації "захистом", "легально" обстрілювати цивільну інфраструктуру та нарощувати військові сили.

Також відомо, що 25 січня на територію тимчасово загарбаного селища Кирилівка заїхали білоруські військові.

  • Нагадаємо, раніше в ЦНС інформували, що в тимчасово окупованому Енергодарі росіяни займають квартири місцевих мешканців, аби там розмістити енергетиків з російських АЕС.
  • Станом на 12 січня Центр національного спротиву писав, що загарбники в Луганській області готують провокації, вони вдягають "піксель" Збройних Сил України. 

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Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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