Окупанти із забороненої зброї обстріляли українські позиції поблизу Катеринівки, Опитного й Золотого-4, запускали безпілотник

Про це повідомляє пресштаб ООС.



Так, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм у бік Опитного. Поблизу Золотого-4 застосовували міномети калібру 82 мм.



У напрямку Катеринівки бойовики стріляли з протитанкових гранатометів.



Безпілотник російських підрозділів пролетів через лінію зіткнення на Луганщині. Як припускають українські військові, це міг бути апарат "Орлан-10".



Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили окупанта припинити обстріли.



Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.



Нагадаємо, 18 та 19 січня в зоні проведення Операції об'єднаних сил не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.