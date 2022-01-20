Окупанти із забороненої зброї обстріляли українські позиції поблизу Катеринівки, Опитного й Золотого-4, запускали безпілотник
Станом на 17:00 20 січня окупанти здійснили чотири порушення режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє пресштаб ООС.
Так, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм у бік Опитного. Поблизу Золотого-4 застосовували міномети калібру 82 мм.
У напрямку Катеринівки бойовики стріляли з протитанкових гранатометів.
Безпілотник російських підрозділів пролетів через лінію зіткнення на Луганщині. Як припускають українські військові, це міг бути апарат "Орлан-10".
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили окупанта припинити обстріли.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
- Нагадаємо, 18 та 19 січня в зоні проведення Операції об'єднаних сил не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.
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