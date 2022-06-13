Окупанти мінують шляхи та проводять розвідку поблизу Старого Салтова, - Міноборони
В районі Петрівки, що на околицях Старого Салтова, росіяни здійснюють дистанційне мінування територій
Про це 13 червня повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.
"На Харківському напрямку українські війська ведуть бої проти російських підрозділів зі складу 6-ї армії західного військового округу, берегових військ Балтійського флоту, а також так званого мобілізаційного резерву 1-го армійського корпусу. Противник перейшов до позиційної оборони, маючи за мету не допустити подальшого просування наших військ до державного кордону", — заявив Мотузяник.
Він також повідомив, що окупанти вели штурмові дії в напрямку Тернова — Ізбицьке, що 15 км північніше Старого Салтова. Росіянам вдалося закріпитися на північній околиці населеного пункту.
"Також ворог здійснив дистанційне мінування в районі Петрівки, 20 км східніше Старого Салтова, та вів повітряну розвідку із застосуванням безпілотного літального апарату біля селища Шестакове", — додав речник МО.
- Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили України знищили поблизу Ізюма російський винищувач Су-34
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