Про це 13 червня повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

"На Харківському напрямку українські війська ведуть бої проти російських підрозділів зі складу 6-ї армії західного військового округу, берегових військ Балтійського флоту, а також так званого мобілізаційного резерву 1-го армійського корпусу. Противник перейшов до позиційної оборони, маючи за мету не допустити подальшого просування наших військ до державного кордону", — заявив Мотузяник.

Він також повідомив, що окупанти вели штурмові дії в напрямку Тернова — Ізбицьке, що 15 км північніше Старого Салтова. Росіянам вдалося закріпитися на північній околиці населеного пункту.

"Також ворог здійснив дистанційне мінування в районі Петрівки, 20 км східніше Старого Салтова, та вів повітряну розвідку із застосуванням безпілотного літального апарату біля селища Шестакове", — додав речник МО.

Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили України знищили поблизу Ізюма російський винищувач Су-34

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