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Окупанти на Херсонщині намагаються перепродавати вкрадену техніку місцевим, — Генштаб

12 березня, 2023 неділя
19:08
війна з Росією мародерство у російській армії

У Генштабі розповіли, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни намагаються перепродавати викрадені в інших населених пунктах гаджети та побутову техніку місцевим жителям

Про це йдеться у вечірньому зведенні за 12 березня.

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У Генштабі розповіли, що через великі втрати росіяни намагаються відновлювати кількість живої сили.

"Так, 10 березня, до Ялти, що у Донецькій області, прибуло поповнення із Ямало-Ненецького автономного округу. Відзначається низька вмотивованість та небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

За день ЗСУ завдали ударів по ворожому ЗРК та 6 ударів по районах зосередження особового складу

Протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів по районах зосередження його особового складу та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ, своєю чергою, уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також склад боєприпасів.

За добу росіяни здійснили 20 обстрілів з РСЗВ та 4 авіаудари

Також, противник завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури міста Слов’янськ, Донецької області

За словами Генштабу, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Тривають роботи з інженерного обладнання позицій противника у прикордонних районах Бєлгородької області. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Волфине Сумської області; Стрілеча, Красне, Великий Бурлук та Бологівка Харківської області.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Куп’янськ, Крохмальне і Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Сіверськ та Спірне на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Георгіївка, Невельське, Гостре, Побєда, Вугледар, Времівка та Нескучне Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Під його вогневий вплив потрапили, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка і Новоандріївка на Запоріжжі; Берислав і Білозерка Херсонської області та Тамарине і Очаків - Миколаївської.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ситуація на всіх напрямках бойових дій у Луганській області є важкою, але контрольованою - постійно йде міксована війна.

ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
втрати окупантів
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