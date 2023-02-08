Окупанти надалі обстрілюють Сумщину й Чернігівщину: зафіксовано близько 140 вибухів

Про це поінформували в Держприкордонслужбі.

7 лютого російська армія продовжила обстріли Сумщини й Чернігівщини: загарбники гатили з БПЛА, ствольної артилерії, мінометів та протитанкової зброї. Так, під вогнем опинилися 8 громад, де було зафіксовано близько 140 вибухів.

Вогневого ураження зазнали Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Глухівська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, громади Сумщини й Семенівська Чернігівської.

Ранком 7 лютого російська армія з населеного пункту Подвисоке накрила територію Краснопільської громади з мінометів 120-мм калібру, пролунало два десятки вибухів. Тоді ж від мінометів постраждала Шалигинська громада: зафіксовано 7 вибухів. Окупанти вели вогонь російської Анатолієвки.

"Водночас по прикордонню Зноб-Новгородської територіальної громади противник з боку населеного пункту Біла Берізка гатив зі станкового автоматичного гранатомета, зафіксовано 21 вибух. Пообіді противник з російського населеного пункту Гуєво здійснив запуск протитанкової керованої ракети (ПТРК) по прикордонній території Миропільської громади. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначили в ДПСУ.

Після 12:00 дня загарбники двічі атакували Юнаківську громаду з мінометів 120-мм, нараховано більш як 3 десятки прильотів. У Глухівській громаді зафіксовано 2 десятки "прильотів".

"У другій половині дня по території Семенівської громади росіяни відкривали вогонь зі ствольної артилерії, зафіксовано 1 вибух. Вогонь вівся з населеного пункту Курковичі. Пізніше ворог обстріляв територію Білопільської громади зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120-мм, загалом пролунало близько двох десятків вибухів від розривів снарядів та більше десятки – від мін. Вогонь вівся з російських населених пунктів Козирьовка та Заря. Крім цього, противник з безпілотника скинув на територію цієї ж громади два вибухові заряди", - повідомили в службі.

Зокрема росіяни обстріляли Харківщину: Золочівська громада, яка межує з Сумщиною, була атакована зі ствольної артилерії калібру 122-мм, пролунало біля десятка вибухів.