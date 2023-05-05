Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Дітей із Луганської області, без батьків, під приводом оздоровлення вивезли до до республіканського центру "Солнечный берег", що розташований у Дагестані. Організатором крадіжки дітей є "Жіночий рух Єдиної Росії", тобто представники партії Володимира Путіна", - ідеться в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що в таких таборах дітей піддають ідеологічній обробці, нав’язуючи їм кремлівське бачення російського вторгнення в Україну. Найчастіше маленьких українців не повертають додому, а чекають, поки по них приїдуть батьки.

"Тобто діти стають заручниками, аби виманити батьків і лишити в РФ, адже назад родину вже не пускають", - резюмували в ЦНС.