Окупанти незаконно вивезли 50 українських дітей із Луганщини до Дагестану
Російські окупанти вивезли з Луганщини до Дагестану ще 50 українських дітей без супроводу батьків. Їх нібито відправили до оздоровчого центру
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Дітей із Луганської області, без батьків, під приводом оздоровлення вивезли до до республіканського центру "Солнечный берег", що розташований у Дагестані. Організатором крадіжки дітей є "Жіночий рух Єдиної Росії", тобто представники партії Володимира Путіна", - ідеться в повідомленні.
У ЦНС зазначили, що в таких таборах дітей піддають ідеологічній обробці, нав’язуючи їм кремлівське бачення російського вторгнення в Україну. Найчастіше маленьких українців не повертають додому, а чекають, поки по них приїдуть батьки.
"Тобто діти стають заручниками, аби виманити батьків і лишити в РФ, адже назад родину вже не пускають", - резюмували в ЦНС.
- 27 квітня ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей і дорослих до РФ.
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