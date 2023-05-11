Про це він розповів в етері Еспресо.

"Що стосується екологічної ситуації, то вже понад рік з початку бойових дій дуже страждає природне середовище Херсонщини. Кінбурнська коса, Чорноморський біосферний заповідник зараз окуповані російськими загарбниками, які безпосередньо розташовуються у цих заповідних зонах та нещадно вирізають ліс. Минулого року ними здійснювалися штучні підпали плавнів та лісової смуги, щоб викурити наших військових та місцевий рух опору, які протистояли окупантам на тих територіях ", - розказав керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб".

Роман Головня додав, що також росіяни замінували плавні, прибережну зону, берег – це ті місця, які дуже складно буде розмінувати.

"Відомо, що велика площа Херсонщини – піщана. Олешківські піски пересуваються в силу природних умов, тобто вітром, відповідно, це несе значну загрозу з точки зору виявлення прихованих ворожих боєприпасів та потім їхнього знешкодження. Зазначу, що Олешківські піски - найбільша пустеля Європи, також саме тут є наймасштабніший приклад зупинки людиною руху пісків шляхом посадки лісів. Зараз ці ліси окупанти вирубують та спалюють, що створює значні складнощі саме для природнозаповідного середовища та аграріїв на лівобережжі Херсонщини", - зауважив Головня.