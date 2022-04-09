Окупанти обстріляли селище в Харківській області, загинули щонайменше дві людини

Про це повідомляє Дергачівська міська рада.

Цієї доби окупанти регулярно обстрілювали населені пункти Дергачівської громади. Під час вогню по селищу Слатине загинули щонайменше дві людини. Одного пораненого госпіталізували до лікарні у Харкові.

"В окупованих Козачолопанському, Токарівському, Проходівському, Русько-Лозівському старостатах та Цупівці Прудянського округу продовжує розгортатися гуманітарна катастрофа. Допомогти мешканцям цих територій ми зможемо тільки після їх звільнення Збройними силами України", – додають у повідомленні.