Окупанти обстріляли селище в Харківській області, загинули щонайменше дві людини
Окупанти протягом доби, 9 квітня, вели вогонь по населеним пунктам Дергачівської громади. Внаслідок обстрілу по селищу Слатине загинули щонайменше двоє людей
Про це повідомляє Дергачівська міська рада.
Цієї доби окупанти регулярно обстрілювали населені пункти Дергачівської громади. Під час вогню по селищу Слатине загинули щонайменше дві людини. Одного пораненого госпіталізували до лікарні у Харкові.
"В окупованих Козачолопанському, Токарівському, Проходівському, Русько-Лозівському старостатах та Цупівці Прудянського округу продовжує розгортатися гуманітарна катастрофа. Допомогти мешканцям цих територій ми зможемо тільки після їх звільнення Збройними силами України", – додають у повідомленні.
- Росіяни останні два дні почали обстрілювати Харків новими видами бомб, які спускають на парашутах.
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