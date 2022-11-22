Окупанти обстріляли Торецьк і Часів Яр на Донеччині, є постраждалі
Російська армія 22 листопада обстріляла Торецьк і Часів Яр Донецької області
Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"У Часовому Ярі два прильоти у мікрорайон Східний — поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки", - написав він.
"У Торецьку — пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення. На щастя, обійшлося без жертв", - додав Кириленко.
Він нагадав, що Часів Яр та Торецьк уже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь, тому закликав мешканців цих населених пунктів евакуюватися.
- 17 листопада окупанти застосували реактивні системи залпового вогню проти міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області, тоді постраждали три людини.
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