Окупанти обстріляли Торецьк і Часів Яр на Донеччині, є постраждалі

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Часовому Ярі два прильоти у мікрорайон Східний — поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки", - написав він.

"У Торецьку — пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення. На щастя, обійшлося без жертв", - додав Кириленко.

Він нагадав, що Часів Яр та Торецьк уже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь, тому закликав мешканців цих населених пунктів евакуюватися.

17 листопада окупанти застосували реактивні системи залпового вогню проти міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області, тоді постраждали три людини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb