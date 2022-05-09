Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, кілька вулиць лишились без світла
Російські окупнати вночі 9 травня обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Серед місцевого населення без жертв
Про це повідомив у телеграм голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Вночі 9 травня окупанти обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпровщині.
Відомо про влучання по околицях села Велика Костромка. У результати нальоту кілька вулиць залишилися без світла. Серед населення жертв немає.
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