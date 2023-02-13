Окупанти змінюють назви в Криму: у Сімферополі вже є вулиця імені Володимира Путіна, - член меджлісу Барієв
Голова Кримськотатарського ресурсного центру, член меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв зазначив, що Кримськотатарський ресурсний центр розпочав кампанію "Повернемо назви – повернемо Крим"
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Кампанія "Повернемо назви – повернемо Крим" - це не просто відновлення історичної топоніміки Криму, це не просто відновлення справедливості - це інструментарій для деокупації півострова. Окупанти вже колонізували та змінювали назви у Криму. Це відбувалося ще після анексії Криму у 1783 році та в комуністичні часи. За часи депортації кримськотатарського народу перейменовано 1444 назви у Криму", - нагадав Барієв.
Голова Кримськотатарського ресурсного центру також додав, що росіяни намагалися перейменовувати географічні назви річок та гір.
"Зараз вони перейменовують вулиці. Нещодавно ми знайшли, що у Сімферополі існує вулиця імені Володимира Путіна. Також окупанти називають вулиці прізвищами злочинців, які народилися у Криму та пішли воювати проти своїх співгромадян, проти українців. Україні потрібно демонструвати хто є хазяїном у Криму. Тобто, які назви будуть за українською картографією, такі назви будуть у міжнародній картографії", - наголосив Барієв.
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