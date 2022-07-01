Окупанти пішли зі Зміїного через ізоляцію військового гарнізону, а не як "жест доброї волі", - британська розвідка

Про це повідомила військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Швидше за все, Росія пішла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростальеу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", як вона стверджувала", - розповіли в британській розвідці.

Зазначається, що Збройні сили України протягом останніх тижнів завдавали ударів по російському гарнізону з використанням ракетних і безпілотних літальних апаратів. ЗСУ використовували протикорабельні ракети, щоб перешкодити російським військово-морським кораблям, які намагалися поповнити острів.

"Крім того, російські сухопутні сили стверджують, що захопили село Привілля на північний захід від спірного міста Лисичанська на Донбасі. Ймовірно, тривають інтенсивні бої за контрольну висоту навколо Лисичанського НПЗ", - додали в розвідці Великої Британії.

Відомо, що острів "Зміїний" був захоплений Росією в перший день вторгнення. Він розташований уздовж основних судноплавних шляхів до Одеси та прилеглих до неї портів і має стратегічне значення.

30 червня окупанти покинули Зміїний. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що насправді росіяни не покинули Зміїний добровільно, їх вибили з острова ЗСУ.

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