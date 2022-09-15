Окупанти роблять внутрішні перекидання своїх сил та створюють додаткові рубежі оборони на території області, - депутат Запорізької облради Лишенко
Сергій Лишенко, депутат Запорізької облради, зазначив, що у Дніпрорудному окупанти залишили тільки сили місцевої колаборантської поліції, а всіх військових з технікою перекинули до Василівки
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Окупанти здійснили внутрішні перекидання військ по території області, вивели з багатьох сіл та містечок особовий склад та техніку ближче до лінії зіткнення. Наприклад, у Дніпрорудному залишили тільки сили місцевої колаборантської поліції, а всіх військових з технікою перекинули до Василівки. Противник там створює додаткові рубежі оборони, тобто готується до нашого наступу", - проінформував депутат Запорізької облради.
Сергій Лишенко вважає, що окупанти чітко розуміють результат наступу ЗСУ, тому що колаборанти та російські офіцери вже вивезли свої родини.
"Більш того, у Василівці та Дніпрорудному навіть повивозили банківське обладнання, яке туди доставили для функціонування їхньої банківської структури. А зараз звернули роботу відділень російських банків та зупинили видачу грошей, відповідно, окупанти очікують не просто атаку ЗСУ, а що їм доведеться відступати та залишати ці території", - додав Лишенко.
- 15 вресня Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ намагаються укріпити першу лінію оборони у Запорізькій області.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 39.59Продаж 40.74
- Актуальне
- Важливе