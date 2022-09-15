Про це він розповів в етері Еспресо.



"Окупанти здійснили внутрішні перекидання військ по території області, вивели з багатьох сіл та містечок особовий склад та техніку ближче до лінії зіткнення. Наприклад, у Дніпрорудному залишили тільки сили місцевої колаборантської поліції, а всіх військових з технікою перекинули до Василівки. Противник там створює додаткові рубежі оборони, тобто готується до нашого наступу", - проінформував депутат Запорізької облради.



Сергій Лишенко вважає, що окупанти чітко розуміють результат наступу ЗСУ, тому що колаборанти та російські офіцери вже вивезли свої родини.



"Більш того, у Василівці та Дніпрорудному навіть повивозили банківське обладнання, яке туди доставили для функціонування їхньої банківської структури. А зараз звернули роботу відділень російських банків та зупинили видачу грошей, відповідно, окупанти очікують не просто атаку ЗСУ, а що їм доведеться відступати та залишати ці території", - додав Лишенко.

15 вресня Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ намагаються укріпити першу лінію оборони у Запорізькій області.