Окупанти розпочали в ОРДЛО збори зі снайперами, мінометниками і коригувальниками арилерії, - розвідка

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За інформацією Головного управління розвідки, командування Збройних сил РФ на в ОРДЛО вживало активних заходів в інтересах проведення виборів до Держдуми.

"Для агітації було залучено значну кількість російських віськовослужбовців, що ситуативно спричинило зниження активності бойової підготовки", - йдеться у повідомленні.



Розвідка повідомляє, що з 20 вересня інтенсивність підготовки окупантів було відновлено.



"Розпочато проведення військових зборів мобілізаційного резерву та зборів зі снайперами, коригувальниками артилерійського вогню і командирами мінометних батарей", - повідомили у ГУР.



Там додали, що процес зборів контролюють офіцери штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.