Окупанти розпочали в ОРДЛО збори зі снайперами, мінометниками і коригувальниками арилерії, - розвідка
Окупанти знову почали бойову готовність своїх військ у ОРДЛО
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За інформацією Головного управління розвідки, командування Збройних сил РФ на в ОРДЛО вживало активних заходів в інтересах проведення виборів до Держдуми.
"Для агітації було залучено значну кількість російських віськовослужбовців, що ситуативно спричинило зниження активності бойової підготовки", - йдеться у повідомленні.
Розвідка повідомляє, що з 20 вересня інтенсивність підготовки окупантів було відновлено.
"Розпочато проведення військових зборів мобілізаційного резерву та зборів зі снайперами, коригувальниками артилерійського вогню і командирами мінометних батарей", - повідомили у ГУР.
Там додали, що процес зборів контролюють офіцери штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.
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