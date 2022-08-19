Окупанти так бояться контрнаступу ЗСУ на Донеччині, що задіюють озброєння часів Вʼєтнамської війни, - командир батальйону "Свобода" Кузик
Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик вважає, що росіяни активізують свої дії на Донеччині, щоб стримати українські війська в напрямку Херсона
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Окупанти почали застосовувати старе радянське озброєння часів Вʼєтнамської війни. Я воюю з 2014 року й от знову почав їх зустрічати. Це озброєння більше підходить для партизанської війни. Росіяни почали використовувати РСЗВ "Град" по монотрубі. Проте вони теж є дуже небезпечними для наших бійців, оскільки мають касетні боєприпаси. І от ці системи росіян працюють по наших позиціях просто безперервно", - пояснив Кузик.
Командир батальйону "Свобода" вважає, що активізація росіян на Донеччині повʼязана з діями ЗСУ на Півдні України.
"Окупанти пустили в хід всі запаси й всі зразки озброєнь, які вони мають. Все це робиться для того, щоб українські війська не перейшли в контрнаступ на Донеччині. Окупанти намагаються продавити наші позиції та вирівняти лінію фронту. Я так розумію, що їхня активізація на Донеччині повʼязана з діями ЗСУ на Півдні України. Росіяни намагаються розпалити гарячу точку на Донеччині, щоб стримати наші війська в напрямку Херсона", - додав він.
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