Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Окупанти почали застосовувати старе радянське озброєння часів Вʼєтнамської війни. Я воюю з 2014 року й от знову почав їх зустрічати. Це озброєння більше підходить для партизанської війни. Росіяни почали використовувати РСЗВ "Град" по монотрубі. Проте вони теж є дуже небезпечними для наших бійців, оскільки мають касетні боєприпаси. І от ці системи росіян працюють по наших позиціях просто безперервно", - пояснив Кузик.

Командир батальйону "Свобода" вважає, що активізація росіян на Донеччині повʼязана з діями ЗСУ на Півдні України.

"Окупанти пустили в хід всі запаси й всі зразки озброєнь, які вони мають. Все це робиться для того, щоб українські війська не перейшли в контрнаступ на Донеччині. Окупанти намагаються продавити наші позиції та вирівняти лінію фронту. Я так розумію, що їхня активізація на Донеччині повʼязана з діями ЗСУ на Півдні України. Росіяни намагаються розпалити гарячу точку на Донеччині, щоб стримати наші війська в напрямку Херсона", - додав він.

17 серпня на Донеччині росіяни обстріляли 40 будинків, підприємство, школу, виправну колонію, убили трьох цивільних, поранили шістьох.

19 серпня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на Донеччині 18 серпня окупанти вбили 5 цивільних, іще 10 поранили. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі невідома