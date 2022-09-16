Окупанти в Херсоні приречені, - військовий експерт Рябих

Таку думку він висловив в етері телеканалі "Еспресо".

"Противник буде намагатись організувати постачання на правий берег Дніпра. Однак через географічне положення та неправильне рішення ворога про їх підсилення російське угруповання військ на правому березі Дніпра просто приречене на поразку. Підсилюючи війська на цьому напрямку росіяни просто не матимуть іншого виходу, як здатись або зазнати поразки, оскільки не мають серйозної логістичної підтримки", - пояснив Рябих.

Експерт переконаний, що росіяни загнали себе в пастку, збільшивши чисельність військ на правому березі Дніпра.

"Чим більше військ накопичується на одному напрямку, тим більше їх потрібно забезпечувати. Можливо, якби росіяни зосередили біля Херсона меншу кількість військ, то логістика була б більш ефективною і дії цього угруповання військ РФ теж. Проте забезпечити 20 тис. угруповання військ в умовах повного вогневого контролю території з боку ЗСУ просто неможливо". - додав він.

За добу 15 вересня ЗСУ знищили 5 складів з боєкомплектами, 2 бази окупантів і 1 штаб росіян на окупованих територіях

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