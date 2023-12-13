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Окупанти в Луганську провели фестиваль "народів РФ": дітей переконували, що вони росіяни, а українці - вигадана нація

13 грудня, 2023 середа
13:27
Війна з Росією школа в окупації

У тимчасово окупованому Луганську росіяни провели фестиваль "народів РФ": на ньому українських дітей переконували, що вони росіяни, а українці - це вигадана нація

Про це інформує Центр національного спротиву. 

Вказано, що росіяни на окупованих територіях України продовжують політику геноциду. Відтак у Луганську вони провели фестиваль "народів РФ". Школярів міста змусили бути присутніми на цьому пропагандистському заході. Дітей на ньому переконували, що вони росіяни, а українці - це вигадана нація.

"Ворог свідомо знищує самоідентифікацію українців, адже планує знищити цілу націю, що є геноцидом. Саме знищення нашої нації і є єдина ціль війни Володимира Путіна та його посіпак", - додали у Нацспротиві. 

Там наголосили, що кожен причетний до злочину проти українського народу понесе відповідальність. 

  • Раніше стало відомо, що загарбники відзвітували про складання "присяги" першими групами дітей у мілітарному русі "Юнармія" на тимчасово окупованих територіях. 
Росія
Луганськ
Луганщина
окуповані території
окупанти
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