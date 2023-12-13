Окупанти в Луганську провели фестиваль "народів РФ": дітей переконували, що вони росіяни, а українці - вигадана нація
У тимчасово окупованому Луганську росіяни провели фестиваль "народів РФ": на ньому українських дітей переконували, що вони росіяни, а українці - це вигадана нація
Про це інформує Центр національного спротиву.
Вказано, що росіяни на окупованих територіях України продовжують політику геноциду. Відтак у Луганську вони провели фестиваль "народів РФ". Школярів міста змусили бути присутніми на цьому пропагандистському заході. Дітей на ньому переконували, що вони росіяни, а українці - це вигадана нація.
"Ворог свідомо знищує самоідентифікацію українців, адже планує знищити цілу націю, що є геноцидом. Саме знищення нашої нації і є єдина ціль війни Володимира Путіна та його посіпак", - додали у Нацспротиві.
Там наголосили, що кожен причетний до злочину проти українського народу понесе відповідальність.
- Раніше стало відомо, що загарбники відзвітували про складання "присяги" першими групами дітей у мілітарному русі "Юнармія" на тимчасово окупованих територіях.
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