Окупанти в Луганську провели фестиваль "народів РФ": дітей переконували, що вони росіяни, а українці - вигадана нація

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що росіяни на окупованих територіях України продовжують політику геноциду. Відтак у Луганську вони провели фестиваль "народів РФ". Школярів міста змусили бути присутніми на цьому пропагандистському заході. Дітей на ньому переконували, що вони росіяни, а українці - це вигадана нація.

"Ворог свідомо знищує самоідентифікацію українців, адже планує знищити цілу націю, що є геноцидом. Саме знищення нашої нації і є єдина ціль війни Володимира Путіна та його посіпак", - додали у Нацспротиві.

Там наголосили, що кожен причетний до злочину проти українського народу понесе відповідальність.