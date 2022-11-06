Окупанти вбили на Донеччині одного цивільного, поранили ще трьох

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ще 3 людини в області отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – пише він.

Кириленко також додає, що від 24 лютого росіяни вбили 1164 мирних жителів Донеччини та поранили ще 2543.

Із вечора 5 листопада та упродовж ночі окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини, поранили 9-річну дівчинку та завдали значних руйнувань.