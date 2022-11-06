Окупанти вбили на Донеччині одного цивільного, поранили ще трьох
Упродовж доби 5 листопада від дій окупантів у Торецьку на Донеччині загинула ще одна цивільна людина
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ще 3 людини в області отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – пише він.
Кириленко також додає, що від 24 лютого росіяни вбили 1164 мирних жителів Донеччини та поранили ще 2543.
- Із вечора 5 листопада та упродовж ночі окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини, поранили 9-річну дівчинку та завдали значних руйнувань.
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