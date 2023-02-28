Окупанти вдарили артилерією по двох громадах на Миколаївщині
28 лютого російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області - Очаківську та Куцурубську
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Вчора, 27 лютого, об 11:05, 16:05, 16:40, 18:23 та сьогодні зранку, 28 лютого, о 06:59 ворог завдавав ударів з РСЗВ та інших видів артилерії по акваторії Очаківської громади та узбережжю Куцурубської громади", - розповів він.
За його словами, постраждалих немає. Крім того, як додав Кім, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
- Уранці 27 лютого російські війська вивели у Чорне море підводний ракетоносій, який споряджений 4 "калібрами". Є висока імовірність ракетних ударів.
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