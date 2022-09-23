Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Трагічний початок дня з обстрілами та загиблими. На ранок ударили з "градів" та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів", - написав Резніченко.

Рашисти накрили вогнем Нікопольський район. У Марганці сталося займання будинку, ще 8 будинків пошкоджено, один - зруйнований повністю.

Внаслідок цього двоє людей загинули - жінка та чоловік. Повідомляється, що ще дев’ятеро поранені. Трьох з них діставали рятувальники з-під завалів.

"Через ворожу атаку без світла залишилися 2200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії", - додає Резніченко.

Також попередньо очільник області пише, що у Нікополі понівечені 10 будинків.

На місці працюють рятувальники та поліція.

Міський голова Олександр Саюк уточнює, що пошкодженні близько 11 приватних домівок.

"Ніч в нас знову в тривогах, з обстрілами. На зараз відомо про пошкодження близько 11 приватних будинків, без постраждалих, але інформація ще уточнюється", - написав мер Нікополя.

У ніч на 20 вересня росіяни випустили понад 100 снарядів з артилерії та "градів" по трьох громадах Нікопольського району. Масштаби руйнувань з'ясовують.

На Дніпропетровщині в ніч на 21 вересня росіяни гатили по будинках, дитсадку, хлібокомбінату, магазинах, електролініях і поранили чоловіка.

Дмитро Бичков, в. о. голови Нікопольської районної ради, повідомив, що мешканці Нікополя вдень працюють на підприємствах, а після закінчення робочого часу виїжджають у сусідні міста й села.

Удень 21 вересня російські загарбники поцілили у цивільну інфраструктуру та сільгосппідприємство у Дніпропетровській області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb