Окупанти вгатили майже 30 снарядами по Марганцю та Нікополю: двоє людей загинуло, ще 9 - поранені
Уранці 23 вересня російські загарбники обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Повідомляється про двох загиблих та 9 поранених, трьох із яких дістали з-під завалів
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Трагічний початок дня з обстрілами та загиблими. На ранок ударили з "градів" та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів", - написав Резніченко.
Рашисти накрили вогнем Нікопольський район. У Марганці сталося займання будинку, ще 8 будинків пошкоджено, один - зруйнований повністю.
Внаслідок цього двоє людей загинули - жінка та чоловік. Повідомляється, що ще дев’ятеро поранені. Трьох з них діставали рятувальники з-під завалів.
"Через ворожу атаку без світла залишилися 2200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії", - додає Резніченко.
Також попередньо очільник області пише, що у Нікополі понівечені 10 будинків.
На місці працюють рятувальники та поліція.
Міський голова Олександр Саюк уточнює, що пошкодженні близько 11 приватних домівок.
"Ніч в нас знову в тривогах, з обстрілами. На зараз відомо про пошкодження близько 11 приватних будинків, без постраждалих, але інформація ще уточнюється", - написав мер Нікополя.
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